Vite al Limite 10: la storia di David Nelson protagonista della quattordicesima puntata

David Nelson è il protagonista della quattordicesima puntata di Vite al Limite 10. L’appuntamento è su Real Time, canale 31 del digitale terrestre alle 21:20.

Vite al Limite: il percorso di David Nelson

Il percorso di David Nelson inizia quando pesava 763 libbre, l’equivalente di 346 kg. Quando David Nelson si è presentato al programma My 600 LB Life ha colpito particolarmente i telespettatori per la sua stazza. Infatti il giovane trentenne era arrivato ad un punto della sua vita in cui la sua corporatura aveva cominciato a danneggiare in maniera importante la salute generale.

Oltre a dolori cronici alla schiena ed ai muscoli, la notte per dormire aveva bisogno di una particolare macchina per le vie aeree. Il dramma di David Nelson era cominciato quando era ancora un bambino. Non ha mai avuto un ambiente stabile intorno a sé.

La madre, una tossicodipendente, lo aveva dato alla luce quando aveva 13 anni. Di suo padre non ha mai saputo nulla così il ragazzino è entrato in una casa famiglia ed è stato allevato dai genitori affidatari che lo facevano soltanto per facili guadagni. È qui che David comincia a mangiare a dismisura perché teneva sempre che poi non sarebbe stato nutrito per giorni interi.

A 6 anni è stato adottato dalla famiglia Nelson, ma anche i suoi componenti si sono rivelati violenti. Suo padre lo feriva come una cintura, la madre una volta lo schiaffeggia talmente forte da rompergli il naso. In questa situazione David ha mangiato per sentirsi meglio, arrivando così a pesare 250 libbre quando era alle scuole medie.

Era riuscito in ogni caso a continuare a fare dello sport, ma a 15-16 anni è stato cacciato dalla casa dei suoi genitori affidatari perché aveva organizzato una festa durante il funerale della nonna adottiva.

Come sta oggi David Nelson

Soltanto una nuova madre affidataria, la signora Robin, ha cercato di aiutarlo tentando di fargli superare la depressione e la dipendenza dal cibo. L’ultimo campanello d’allarme per David è stato l’infezione da cellulite. A questo punto ha contattato il dottor Nowzaradan per avere l’aiuto necessario.

Entro un paio di mesi è riuscito a diminuire di 68 libbre ed ha ottenuto immediatamente l’approvazione per l’intervento chirurgico. Successivamente David, finito il percorso, si è allontanato dal dottor Nowzaradan. Il giovane però era intenzionato a mantenere i suoi obiettivi ed ha messo in pratica tutti i suggerimenti e le condizioni alimentari imposte dal dottor Now.

In altre parole si è attenuto anche al programma dietetico e al regime di esercizi che gli era stato fornito. Ha preso la terapia seriamente, si è trasferito a Houston in Texas per essere più indipendente. Se David ha commesso qualche errore in passato adesso è sulla via della redenzione. Alla fine del programma il suo peso è sceso di 70 kg.