Celebrity Hunted 3, Amazon Prime Video conferma la terza stagione del reality e svela il cast

Prossimamente, su Amazon Prime Video, andrà in onda Celebrity Hunted 3. Il reality, giunto alla sua terza stagione, potrà contare sulla partecipazione di nove concorrenti vip. Quest’ultimi dovranno darsi alla fuga cercando di non essere catturati. Sulle loro tracce un team di esperti ‘cacciatori’.

Celebrity Hunted 3, Amazon non ha svelato la data di uscita del programma

Al momento, Amazon Prime Video ha annunciato il via di Celebrity Hunted 3 senza, però, svelare una data di inizio. La piattaforma streaming, infatti, ha comunicato che la terza stagione dello show sarà trasmessa in esclusiva prima della fine del 2022.

Dopo il successo ottenuto nelle prime due edizioni, anche la prossima stagione del programma regalerà al pubblico di Prime Video diversi momenti di spettacolo. Non mancheranno, in particolare, momenti carichi di adrenalina e suspense. Nel corso delle varie puntate, poi, ci saranno anche degli spazi dedicati alla comicità. Cosa, questa, garantita dalla presenza nel cast di alcuni comici.

Celebrity Hunted 3, il cast della terza stagione

Vediamo, dunque, quali saranno i concorrenti che prenderanno parte a Celebrity Hunted 3. In primis ci saranno l’attrice Cristina Marino e il marito Luca Argentero (protagonista, di recente, della fiction di grande successo Doc-Nelle tue mani). Nel reality, poi, saranno presenti anche gli attori Marco D’Amore e Salvatore Esposito. I due, per anni, sono stati protagonisti della serie Gomorra.

Come già preannunciato in precedenza, però, il programma potrà contare anche sulla presenza di comici. Infatti, al reality parteciperanno Ciro Priello e Fabio Balsamo, due dei volti del gruppo comico The Jackal. Nel reality, poi, sarà presente anche la comica e conduttrice televisiva Katia Follesa.

Infine, a Celebrity Hunted 3 saranno presenti anche due volti noti della musica italiana, ovvero Irama e Rkomi. Entrambi, negli scorsi mesi, sono stati protagonisti della 72° edizione del Festival di Sanremo.

I vip dovranno fuggire in giro per l’Italia, inseguiti da alcuni investigatori professionisti

Anche in Celebrity Hunted 3, le celebrità che hanno scelto di mettersi in gioco dovranno darsi alla fuga. Per farlo, potranno girare in lungo e in largo per l’Italia. Partendo dalla città di Firenze, i vip dovranno cercare di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà. In totale, la fuga dei vip durerà due settimane. In questo periodo di tempo, i concorrenti avranno a disposizione delle risorse economiche limitate.

Anche in Celebrity Hunted 3, sulle tracce dei vip ci saranno noti analisti e investigatori professionisti. Inoltre, le celebrità dovranno fuggire anche da esperti di cyber security, profiler e hacker. Tutti, come detto, molto esperti, in quanto provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I cacciatori, per rintracciare i vip, potranno usare tutti i mezzi legali a loro disposizione, come il tracciamento telefonico.