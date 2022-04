Stasera in tv giovedì 28 aprile 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 28 aprile 2022. Rai 3 trasmette il film Judy, interpretato da Renée Zellweger. Su La 7 va in onda un nuovo appuntamento di Piazzapulita con Corrado Formigli.

Stasera in Tv giovedì 28 aprile 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Don Matteo 13 con Raoul Bova. Nell’episodio L’amico ritrovato A Spoleto arriva Don Massimo che prende il posto di Don Matteo. Il suo arrivo sconvolge Natalina, Pippo e Cecchini. Nel frattempo Marco decide di aiutare Valentina a risolvere una questione ma finirà per scatenare la gelosia di Anna.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film commedia del 2015, Il professor Cenerentolo con Leonardo Pieraccioni. Umberto viene arrestato e rinchiuso in prigione dopo aver tentato una rapina per salvare la propria azienda. Una sera durante un evento aperto anche al pubblico incontra Morgana, un’insegnante di ballo.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film biografico del 2019, Judy con Renée Zellweger. Il film racconta gli ultimi mesi di Judy Garland, madre di Liza Minelli, scomparsa a soli 47 anni. Judy in piena crisi artistica e interiore, accetta di svolgere dei concerti a Londra ma una serie di problemi, sentimentali e di salute, compromettono tutto.

Stasera in Tv giovedì 28 aprile 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio intervista Matteo Salvini sul tema della guerra e delle ripercussioni in campo politico ed economico. Focus anche sul presunto attentato al giornalista Soloviev.

Canale 5, alle 21.25, trasmette Big Show con Enrico Papi. In ogni appuntamento chiunque può diventare il protagonista del programma grazie alla complicità di parenti e amici Ospiti Donatella Rettore e Ivan Cattaneo.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film azione del 2015, Run All night- Una notte per sopravvivere con Liam Neeson. L’ex killer Jimmy Conlon, con problemi di alcolismo, viene a conoscenza che suo figlio Mike è stato testimone di un omicidio e vogliono eliminarlo.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli, come accade ogni settimana, si occupa dei temi più rilevanti in campo politico ed economico commentandoli con ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette il film commedia del 1999, Se scappi ti sposo con Julia Roberts. Il cronista Ike Graham ha intenzione di intervistare una ragazza che ha lasciato ben tre uomini sull’altare facendo di conseguenza saltare altrettanti matrimonio. Dopo il loro incontro anche Ike finirà per innamorarsi di lei.

I film stasera su Iris, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film commedia del 1967, Il Laureato con Dustin Hoffman. Il giovane ed annoiato Benjamin inizia una relazione con la signora Robinson, una donna più grande di lui. Quando però si innamora perdutamente di sua figlia, lei cerca di ostacolare la storia d’amore.

Cine34, alle 21.00, trasmette il film commedia del 1986, Il burbero con Adriano Celentano. Mary ha deciso di lasciare New York per raggiungere il marito in Italia. Quando però scopre che il coniuge è coinvolto in affari non proprio trasparenti sceglie di affidarsi allo scontroso Tito Torrisi, che ha conosciuto in aeroporto.

Stasera in Tv giovedì 28 aprile 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2020, Il giorno sbagliato con Russell Crowe. Rachel sta facendo tardi e lavoro e si ritrova a discutere con uno sconosciuto. Non sa che la persona che ha di fronte è uno psicopatico. Sarà l’inizio di un incubo.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2020, Nowhere special con James Norton. John sta crescendo da sola il piccolo Michael. Quando scopre che gli rimangono pochi mesi di vita, cercherà di trovare la famiglia perfetta che possa crescerlo quando lui non ci sarà più.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2016, Sorelle vampiro 3-ritorno in Transilvania con Laura Antonia Roge. Il fratellino di Silvania e Dakaria viene rapito dalla perfida Anastasia. Dakaria decide di introdursi nel suo palazzo per riuscire a liberarlo ma accade un imprevisto. La ragazza rimane affascinata dal mondo di Anastasia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film spionaggio del 2014, The november man con Pierce Brosnan. Peter Deveraux si è ritirato in Svizzera dopo aver lavorato molti anni nella Cia. Tornerà in azione per proteggere una donna ma dovrà vedersela con un suo ex collaboratore.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film drammatico del 1998, Il giocatore con Matt Damon. Mike sta cercando in tutti modi di combattere la dipendenza dal gioco d’azzardo e pare riuscirsi. Tutto cambia quando un amico appena uscito dal carcere chiede il suo aiuto. Si ritroverà nuovamente al tavolo verde.