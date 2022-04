Isola dei Famosi, il programma si allunga fino a giugno

Condividi su

Cambia la programmazione de L’Isola dei Famosi. Il reality, in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, nelle prossime settimane subirà delle modifiche importanti. Prodotto dalla Banijay, è attualmente in programmazione con un doppio appuntamento in diretta, in onda il lunedì e il giovedì. Tale doppia diretta, però, è destinata a cambiare.

Isola dei Famosi programmazione, in questa settimana salta il doppio appuntamento

L’Isola dei Famosi, in particolare, subirà i primi cambiamenti già a partire da questa settimana. L’appuntamento di giovedì 21 aprile, infatti, non sarà mandato in onda. Al suo posto, Canale 5 ha annunciato la trasmissione del film in prima tv Un figlio di Nome Erasmus.

La motivazione dietro a tale scelta è dettata da esigenze logistiche. Proprio il prossimo 21 di aprile, infatti, sul canale spagnolo Telecinco andrà in onda la puntata d’esordio di Supervivientes, ovvero la versione iberica de L’Isola dei Famosi. Anche l’edizione spagnola si svolgerà in Honduras, ovvero nelle medesime location utilizzate da Mediaset. Per questo motivo, l’emittente italiana ha scelto di prendersi una giornata di stop.

Isola dei Famosi programmazione, dalla settimana prossima la puntata del giovedì sarà in differita

Ma le novità di programmazione per L’Isola dei Famosi non sono finite qui. Il programma di Ilary Blasi, infatti, dalla settimana prossima tornerà regolarmente in onda con il doppio appuntamento, con qualche differenza rispetto a quanto avviene attualmente. La puntata del lunedì, infatti, continuerà a essere in diretta, mentre l’appuntamento del giovedì sarà registrato.

Da giovedì 28 aprile, infatti, il pubblico seguirà le vicende dei naufraghi in differita. Come accaduto già lo scorso anno, dunque, la seconda puntata settimanale de L’Isola dei Famosi verrà registrata nel pomeriggio italiano. La causa, anche in questo caso, è legata a Supervivientes. Il programma spagnolo, infatti, va in onda con la propria prima serata di gala di giovedì. Mediaset Italia, potendo contare già su una puntata in diretta, ha dunque scelto di lasciare spazio al programma spagnolo.

Il programma si allunga fino a giugno

Al di là di tutti questi aspetti legati alla programmazione, comunque, l’edizione attuale de L’Isola dei Famosi sembra essere destinata a durare ancora a lungo. A differenza di quanto avvenuto nelle ultime edizioni, infatti, il cast attualmente presente in Honduras parrebbe essere in grado di regalare numerose altre dinamiche. Inoltre, Mediaset sarebbe decisamente soddisfatta degli ascolti ottenuti fino a questo momento dal programma.

Per questo motivo, L’Isola dei Famosi si allungherà di ben cinque settimane. Inizialmente, infatti, la finale sarebbe dovuta andare in onda il 23 maggio. Data, questa, rinviata di ben un mese, fino al 27 giugno. Per la prima volta nella storia, dunque, il reality terminerà a ridosso della stagione estiva.