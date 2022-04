Palinsesto Canale 5 Pasquetta: saltano i programmi di Maria De Filippi

Condividi su

Lunedì 18 aprile, nel giorno in cui si festeggia la Pasquetta, il palinsesto di Canale 5 subisce delle modifiche. Alcune produzioni, infatti, non andranno in onda. In particolare, è la fascia oraria pomeridiana a subire le modifiche principali, a causa dello stop dei programmi condotti da Maria De Filippi.

Palinsesto Canale 5 Pasquetta: Amici e Uomini e Donne non andranno in onda

Dando uno sguardo al palinsesto di Canale 5 nel giorno di Pasquetta, infatti, emerge come sulla rete ammiraglia Mediaset non andrà in onda Uomini e Donne. Il programma, condotto da Maria De Filippi, prenderà infatti una pausa e tornerà regolarmente in onda solo a partire da martedì 19 aprile.

Stesso discorso vale anche per un altro programma della Fascino, ovvero la società di produzione di proprietà di Maria De Filippi. Il talent Amici (la cui puntata serale andrà regolarmente in onda sabato 16 aprile), infatti, salterà l’appuntamento con il daytime di Pasquetta e, dunque, non andrà in onda. Così come per Uomini e Donne, anche i cantanti e ballerini della scuola di Amici torneranno regolarmente in programmazione a partire da martedì.

Palinsesto Canale 5 Pasquetta: dalle 14:45 è in programmazione un film

Stando al palinsesto di Pasquetta di Canale 5 comunicato ufficialmente da Mediaset, alle ore 14:45 andrà in onda un film intitolato Inga Lindstrom-Tutti pazzi per Elin. La pellicola, infatti, sostituirà Uomini e Donne e Amici, terminando alle 16:25. Successivamente, Canale 5 manderà in onda il daytime de L’Isola dei Famosi.

Per quanto riguarda il resto della giornata, la programmazione della rete ammiraglia Mediaset non presenta altre modifiche sostanziali. La mattina, dalle ore 8:45, andrà regolarmente in onda (in diretta) una puntata di Mattino Cinque, condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Confermato anche Forum e, dopo il TG5, Beautiful e Una Vita.

Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque andranno regolarmente in onda

Il giorno di Pasquetta su Canale 5, subito dopo le due soap, in palinsesto ci sarà, come detto, il film tratto dalla serie di pellicole di Inga Lindstrom. Successivamente, poi, è attesa la già citata striscia quotidiana de L’Isola dei Famosi. Dalle 16:30 alle 17:20, invece, andranno in onda due nuove puntate della soap turca Brave and Beautiful. Successivamente, andrà in onda una puntata in diretta di Pomeriggio Cinque, condotta come sempre da Barbara D’Urso.

In preserale confermato Avanti un Altro e, dopo l’edizione delle 20:00 del TG, anche Striscia la Notizia. Nessuna pausa, infine, neanche per Ilary Blasi e la sua squadra: il palinsesto di Canale 5 a Pasquetta, infatti, prevede in prima serata un nuovo appuntamento in diretta con L’Isola dei Famosi.