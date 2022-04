Pechino Express 14 aprile: Enzo Miccio guida i concorrenti in Uzbekistan

Condividi su

Giovedì 14 aprile, dalle ore 21:15 su Sky Uno, va in onda una nuova puntata di Pechino Express. A condurre ci sarà Enzo Miccio, che guida le sei coppie rimaste in gioco lungo la Rotta dei Sultani. La tappa sarà la più lunga di tutta l’edizione, contando ben 643 km, e si terrà in Uzbekistan.

Pechino Express 14 aprile, la partenza da Bukhara

La puntata di Pechino Express del 14 aprile partirà da Bukhara. Da qui, infatti, si sposteranno le coppie rimaste ancora in gioco. La città, che conta più di 230mila abitanti, è posta proprio nel cuore dell’Uzbekistan e ha una storia a dir poco gloriosa. Il centro, infatti, in passato fu uno snodo fondamentale dell’antica via della Seta, snodo commerciale che collegava Oriente e Occidente.

Da Bukhara, poi, i concorrenti dovranno raggiungere Samarcanda. La leggendaria città, in passato, fu il polo più ricco di tutta l’Asia centrale. A Samarcanda i concorrenti affronteranno la prova vantaggio.

Pechino Express 14 aprile, durante la tappa gli equilibri sono destinati a cambiare

La prossima puntata del reality, infine, terminerà a Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan. La città è importantissima a livello artistico, in quanto è realizzata con un’architettura in cui esiste la fusione di elementi architettonici post-sovietici con altri tipici delle madrasse islamiche.

Durante la puntata di Pechino Express del 14 aprile tutti gli equilibri fino a questo momento instaurati saranno destinati a cambiare. I viaggiatori, infatti, saranno messi a dura prova, tra la produzione centenaria di tappeti suzani fino ai giochi più diffusi nel Paese. Come sempre accade, la squadra che arriverà per prima vincerà la puntata e contribuirà al montepremi finale. Quest’ultimo sarà interamente devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi visitati in questa edizione.

I concorrenti rimasti in gara

La puntata di Pechino Express del 14 aprile sarà l’ultima in terra uzbeka. Dalla prossima settimana, infatti, i viaggiatori ancora in gara saranno in Giordania, penultimo Stato prima degli Emirati Arabi. Qui, infatti, i concorrenti troveranno la tappa finale, che si svolgerà interamente nella città di Dubai.

Ai nastri di partenza nella odierna puntata di Pechino Express ci saranno le seguenti coppie: I Fidanzatini (Rita Rusic e Cristiano Di Luzio), I Pazzeschi (Victoria Cabello e Paride Vitale), Gli Sciacalli (Fru e Aurora Leone), Italia-Brasile (Nikita Pelizon e Helena Prestes), Gli Indipendenti (Bugo e Cristian Dondi).E infine, Mamma e Figlia (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni).

Il reality è una produzione Sky Original ed è realizzato da Banijay Italia. La puntata di Pechino Express del 14 aprile, infine, sarà visibile anche in diretta streaming su Now TV e su Sky Go.