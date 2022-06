Primo Appuntamento Crociera, le coppie della settima puntata di martedì 7 giugno 2022

Condividi su

Martedì 7 giugno, dalle 21.25, su Real Time è andata in onda la settima puntata di Primo Appuntamento Crociera.

Anche questa settimana Flavio Montrucchio ospita sulla nave alcuni single che sono pronti a rimettersi in gioco in amore.

Tra i protagonisti del settimo appuntamento Elisabetta, Francesco, Nicole, Maddalena, Renato e Marcos.

Primo Appuntamento Crociera, i primi single di martedì 7 giugno

La prima single a salire sulla nave è Elisabetta, viene da Ravenna e non vuole rivelare la propria età. Spiega di non avere una relazione dal 2014 perché ha un carattere irruento e deciso. Cerca un uomo forte ma che allo stesso si prenda cura di lei.

Arriva pure Francesco che aveva già partecipato alla versione classica ma la sua partner era fuggita. Il 33enne viene da Matera e lavora nell’impresa di famiglia. Dopo l’appuntamento finito male ha intenzione di riprovarci. Spera di trovare una ragazza con cui condividere delle passioni.

Maddalena ha 39 anni e viene da Napoli. E’ al momento disoccupata ma ama preparare dolci. La sua ultima relazione risale a 6 anni fa. Spera di trovare un partner con il quale vivere in campagna.

Primo Appuntamento Crociera, gli altri single

Il prossimo single è Renato, ha 65 anni ed abita a Vercelli. E’ andato in pensione due anni fa. Ama travestirsi da donna per intrattenere il pubblico nei suoi tuffi acrobatici. Il nome d’arte è Renata, la bagnina esagerata. Vorrebbe accanto a sé una donna folle, stravagante, ironica.

Marcos ha 25 anni, viene da Torino. E’ un cantante reggaeton. Il padre è italiano mentre la madre è colombiana. Si definisce un abile corteggiatore ma allo stesso tempo è molto selettivo.

Nicole viene invece della provincia di Mantova. Ha 32 anni, organizza eventi, è una dj, una vocalist e ama andare in palestra. Il suo tipo ideale è moro, con gli occhi scuri e dal sorriso magnetico.

Primo Appuntamento, le cene

Francesco cena con Maddalena. Il loro incontro inizia con un assoluto silenzio. A rompere il ghiaccio è il barman. Lui inizia poi con alcune domande di carattere generale, sull’età, sulle sue origini. La loro conversazione verte sulle reciproche passioni, sui cantanti preferiti, sui dolci preferiti, sul lavoro.

Nicole invece incontra Marcos. La conversazione prende il via sulla loro passione per il reggaeton. Si sposta poi sulla sfera sentimentale. Marcos spiega di aver avuto due storie importanti, una a 18 anni, l’altra è invece durata solo 6 mesi, in Colombia. Nicole è invece single da 7 anni perché non ha ancora trovato la persona giusta.

Renato raggiunge Elisabetta al ristorante della nave. Lui racconta che a volte indossa degli abiti femminili durante i suoi spettacoli di tuffi. Elisabetta invece confida di non essersi mai sposata perché crede molto nel matrimonio e non riuscirebbe a sopportare un eventuale divorzio.

Nel frattempo le amiche Anna e Melissa, che sono salite sulla nave la scorsa settimana, si stanno allontanando da Filippo e Ahmed.

L’evoluzione delle coppie

Elisabetta e Renato sono rimasti amici anche se non si frequentano molto sulla nave. Renato fa divertire i passeggeri con i suoi travestimenti durante i tuffi acrobatici mentre lei oltre a divertirsi, si ritaglia del tempo per riflettere anche sul futuro sentimentale.

Marcos e Nicole continuano la crociera insieme. Lui ha compreso che per riuscire a conquistarla deve essere romantico e ha scritto anche una canzone per lei. Nicole si sta lasciando andare sempre di più e non è escluso che tra loro possa nascere una storia d’amore.

Francesco e Maddalena infine hanno deciso di continuare la crociera separatamente ma in compenso lei sulla nave ha stretto nuove amicizie. Francesco è contento che stavolta sia riuscito a cenare con una ragazza ma sta cercando di convincere Montrucchio a partecipare ancora una volta alla versione classica di Primo Appuntamento, al ristorante.