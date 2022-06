Ballando con le stelle 2022, Iva Zanicchi è la prima concorrente ufficiale

Condividi su

Mancano ancora mesi all’inizio della diciassettesima stagione di Ballando con le stelle, ma si ha già il nome della prima concorrente ufficiale: Iva Zanicchi. La cantante, lo scorso anno tra le protagoniste del Festival di Sanremo, scenderà in pista a 82 anni.

Iva Zanicchi a Ballando con le stelle: l’annuncio a Rai Radio 2

L’annuncio della partecipazione di Iva Zanicchi a Ballando con le stelle è arrivato dalla stessa cantante. Giorni fa, infatti, la Zanicchi era ospite del programma Grazie dei Fiori, condotto da Pino Strabioli e trasmesso su Rai Radio 2. Le voci su una possibile partecipazione di Iva al programma circolavano già da settimane.

La cantante ha annunciato la sua partecipazione al programma con queste parole: “Io vado perché è l’ultima cosa che dovevo fare. L’ho voluto io perché adoro ballare. Per questo motivo vado a Ballando con le stelle. Ho detto a Milly Carlucci di non avere rispetto perché io, nel programma, mi esibirò anche nel rock and roll”.

Iva Zanicchi a Ballando con le stelle, la cantante lancia già degli avvertimenti alla giuria

Iva Zanicchi, dunque, si è mostrata già pronta ad affrontare Ballando con le stelle. Tra le insidie più grosse del programma vi è la giuria, che nella prossima stagione sarà riconfermata in blocco. Per questo motivo, il pubblico ritroverà Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Proprio a quest’ultima Iva Zanicchi ha voluto lanciare un avvertimento: “Ognuno, nel programma, ha il suo ruolo. Io ho fatto tv per tanto tempo. La signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione. Io capisco che quello sia il suo ruolo, ma non deve esagerare perché poi mi innervosisco. Sai com’è, no?”.

Lo scorso anno la cantante avrebbe dovuto partecipare come ballerina per una notte

L’inizio del rapporto tra Iva Zanicchi e Ballando con le stelle, comunque, risale allo scorso anno. La cantante di Ligonchio, infatti, avrebbe dovuto prendere parte al programma già in una delle puntate dello scorso anno. In tale circostanza, la Zanicchi avrebbe dovuto essere la cosiddetta ballerina per una notte. Tale ospitata, però, saltò a causa di un infortunio. Negli scorsi mesi, l’artista ha lavorato in diverse occasioni con Milly Carlucci. A Il cantante mascherato, infatti, Iva Zanicchi ha ricoperto in tre diverse occasioni il ruolo di giudice.

Nella sua lunga carriera, la cantante ha partecipato a numerosi reality show. Negli ultimi anni, ad esempio, è stata chiamata per essere l’opinionista de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello. L’unico reality al quale ha partecipato come concorrente, però, è stato Music Farm del 2005.