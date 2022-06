Palinsesti Mediaset autunno 2022 GF Vip 7 opinioniste, Signorini ha scelto Orietta Berti e Sonia Bruganelli

Condividi su

A partire dal prossimo mese di settembre, su Canale 5, andrà in onda una nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality sarà condotto, ancora una volta, da Alfonso Signorini e prevede il doppio appuntamento settimanale. In attesa di conoscere il cast, per il suo GF Vip 7 il conduttore ha già scelto le due opinioniste come confermato nella presentazione dei palinsesti Mediaset.

GF Vip 7 opinioniste, la Bruganelli torna per il secondo anno di fila

La prime delle opinioniste del GF Vip 7 è Sonia Bruganelli. Nota produttrice televisiva, ha ricoperto il ruolo già lo scorso anno e la sua riconferma ha destato più di qualche polemica. In primis per una notizia rilanciata da diversi blog televisivi, secondo i quali la Bruganelli sarebbe stata chiamata dopo che la trattativa per Giulia De Lellis è saltata. Notizia, questa, prontamente smentita sia da Alfonso Signorini che dalla stessa Sonia Bruganelli.

Quest’ultima, come detto, lo scorso anno ha lavorato come opinionista insieme ad Adriana Volpe. Le due, spesso, hanno dato vita a dei grossi litigi, sia dentro che fuori lo studio del Grande Fratello. Al termine dell’edizione, Sonia aveva candidamente ammesso di non avere più intenzione di ripetere l’esperienza. Qualcosa, negli ultimi mesi, è evidentemente cambiato.

GF Vip 7 opinioniste, per Orietta Berti esordio nel reality

La seconda opinionista del GF Vip 7, invece, è Orietta Berti. La cantante, negli ultimi tempi, è diventata uno dei volti più amati (e per questo ambiti) della televisione italiana. La Berti, anche grazie al successo di Mille (con Fedez e Achille Lauro), è divenuta un volto amatissimo dai giovani. In quest’ottica, il suo arrivo nel reality rappresenta senz’altro un gran colpo di Alfonso Signorini.

L’avventura in partenza da settembre, per Orietta Berti, sarà la sua prima volta all’interno del mondo del Grande Fratello Vip. L’Usignolo di Cavriago, negli ultimi anni, ha partecipato comunque a diversi reality show come concorrente. Tra questi Ballando con le stelle (2006) e Celebrity Masterchef (2018). La Berti, poi, ha rivestito in diverse altre occasioni il ruolo di coach/giudice, come ad esempio in Ora o mai più, The Voice Senior e Ti lascio una canzone.

Per Orietta Berti il Grande Fratello non sarà l’unico impegno su Canale 5

Il lavoro di opinionista al GF Vip 7 non sarà l’unico impegno Mediaset che attenderà Orietta Berti. La cantante, infatti, avrebbe sottoscritto con il Biscione un contratto di esclusiva di due anni. Per questo, per l’Usignolo di Cavriago, si prospettano nuovi progetti, tra i quali un one woman show. Qualora tale legame contrattuale dovesse essere confermato, Orietta non potrebbe più partecipare a programmi come Che tempo che fa. Inoltre diventerebbe molto improbabile anche una seconda edizione di Quelle brave ragazze, in onda nelle scorse settimane su Sky.