Grande Fratello Vip 7, concorrenti e opinionisti: anticipazioni sul cast e ultimi rumors

Condividi su

C’è grande fervore sui media per l’esordio prossimo del Grande Fratello Vip 7 al debutto tv il 12 settembre su Canale 5. E’ sempre lui, Alfonso Signorini, al timone della nuova edizione del reality che accoglie, nella Casa di Cinecittà, i vip più chiacchierati e desiderati dal pubblico televisivo. Già si profilano all’orizzonte novità in cantiere per il reality show targato Mediaset. A cominciare dal toto nomi dei papabili concorrenti in lizza che entreranno nel cast. E dagli opinionisti incaricati di commentare in studio le dinamiche intricate generate dalla formula del Grande Fratello Vip 2022.

Gf Vip 7, le anticipazioni scoop

Alfonso Signorini, alla conduzione del Grande Fratello Vip per la quarta stagione consecutiva, ha annunciato un cambiamento nella data di esordio del reality dei vip al via il 12 settembre 2022. In anticipo rispetto a lunedì 19, come preventivato. Il conduttore, di settimana in settimana, sta rilasciando sui social vari indizi e anticipazioni che lasciano intuire chi saranno i concorrenti che animeranno la scena nel reality show di Canale 5.

In cantiere, la selezione dei nomi vip da inserire nel cast ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Spuntano già i primi rumors sui nomi dei concorrenti destinati a fare ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Lo stesso Signorini ha pubblicato una foto per solleticare la curiosità dei fan.

Lascia intravedere un indizio attribuibile al primo vip ammesso alla settima edizione del reality show. Nello scatto social postato dal giornalista spunta una borsa con logo firmato in bella vista. Una griffe che riconduce a due personaggi del mondo dello spettacolo. Si tratta di Chadia Rodriguez e Guendalina Canessa. Una cantante rapper e un’ex gieffina, concorrente del Grande Fratello nell’edizione 2007. La Canessa è un’influencer, nota al pubblico come opinionista nel salotto di Barbara D’Urso. E anche per la sua relazione con il tronista Daniele Interrante. Sarà una delle due vip la prossima gieffina?

I papabili concorrenti in lizza

Non si interrompono neanche in estate le trattative dello staff di Signorini relative ai probabili concorrenti da inserire nell’edizione numero sette del Grande Fratello Vip. Sono molti i volti noti corteggiati dalla redazione del programma Mediaset. Tra i vip made in Italy di cui sembra ufficiale la presenza al Gf Vip 7, si vocifera vi sia Charlie Gnocchi – fratello del comico Gene Gnocchi -, inviato di Striscia la Notizia e speaker di RTL 102.5. Prossimo all’ingaggio nello show di Canale 5, l’ex nuotatore Leonardo Tumiotto. Signorini fa pressione su Rita Dalla Chiesa, storica conduttrice di Forum, affinché accetti di diventare una delle protagoniste nella Casa di Cinecittà.

Data per certa la presenza al Grande Fratello Vip edizione 2022 di Antonino Spinalbese, parrucchiere, noto per la relazione con Belen Rodriguez. E di Asia Gianese, modella e influencer, comparsa spesso nei programmi della D’Urso.

Tra gli altri personaggi del mondo dello spettacolo, che da settimane campeggiano sulle pagine delle riviste di cronaca rosa come probabili partecipanti al reality show di Canale 5, c’è Max Felicitas – pseudonimo di Edoardo Barbares – pornoattore friulano, considerato l’erede di Rocco Siffredi.

Poi scelti da Alfonso Signorini per rivestire il ruolo di concorrente nella nuova edizione del Grande Fratello Vip al via da settembre, i nomi di Evelina Sgarbi, figlia minore del famoso politico e critico d’arte. Insieme ad Asia Gianese e Antonella Fiordelisi. Quotata la presenza nella Casa del Gf Vip anche di Alvaro Vitali e Antonio Razzi – alla sua seconda candidatura -. Tra le scelte vip per il reality di Canale 5 anche i nomi di Pamela Prati e di Chadia Rodriguez (confermate), di Gigliola Cinquetti e Patrizia Groppelli citate sui rotocalchi di gossip. Così come quelli di Gemma Galgani e Giorgio Manetti, Vera Gemma e il trapper Jeda.

Opinionisti del Gf vip 2022

Svelata nelle ultime ore la notizia che rivela chi ricoprirà il ruolo di opinionista nello studio di Canale 5 e commenterà le dinamiche del reality dei vip per antonomasia. Il conduttore ha fatto ricadere la sua scelta su due donne.Nel salotto Mediaset, giudicheranno le vicende e le storie umane che si instaureranno tra i coinquilini famosi rinchiusi per alcuni mesi nella Casa di Cinecittà.

Dopo settimane di rumors intorno ai due nomi famosi, ecco ufficializzata la notizia che conferma la presenza di Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste al Grande Fratello Vip 7. La moglie di Paolo Bonolis bissa l’esperienza come opinionista al Gf Vip dopo il successo dello scorso anno. Orietta Berti ha accettato con entusiasmo l’offerta nello show di Canale 5. Per la cantante emiliana è un momento propizio dal punto di vista artistico. Dopo il singolo “Mille” – con Fedez e Achille Lauro -, ci sono state le apparizioni in Rai come ospite al Festival di Sanremo e a Che tempo che fa. E nel ruolo di coach a The Voice Senior. Senza tralasciare l’ultima avventura nel docureality Quelle brave ragazze su Sky.

Smentita da Alfonso Signorini la presenza in studio di Katia Ricciarelli. Poi c’è il no di Asia Argento e Morgan. Diniego anche da parte di Amanda Lear e di Cristiano Malgioglio – giurato a Tale e Quale Show -.