GF Vip, Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale

Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale del GF Vip. Il reality, giunto alla settima stagione, tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre. Il conduttore sarà Alfonso Signorini, al timone dello show per il quarto anno consecutivo.

GF Vip Giovanni Ciacci, l’annuncio arrivato su Chi

La partecipazione di Giovanni Ciacci al GF Vip è stata confermata dallo stylist stesso. Quest’ultimo, nella giornata di mercoledì 3 agosto, ha rilasciato una lunga intervista a Chi, settimanale diretto proprio da Alfonso Signorini. Al giornale, lo stilista ha confessato anche di essere sieropositivo.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Giovanni Ciacci, primo concorrente ufficiale del GF Vip: “Sono sieropositivo (…). Per me non esiste un prima e un dopo la malattia, ma ho capito sulla mia pelle che tale condizione è un enorme stigma sociale. Eppure oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più solo a sopravvivere. Parteciperò al Grande Fratello Vip per accendere un faro su questa malattia. Sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata”.

GF Vip Giovanni Ciacci, il costumista parteciperà a un reality dopo il forfait a L’Isola dei Famosi

Quella nella casa del GF Vip sarà per Giovanni Ciacci la prima esperienza da concorrente di un reality show. Lo scorso anno, infatti, lo stylist avrebbe dovuto partecipare a L’Isola dei Famosi. Tuttavia, durante gli accertamenti medici di rito, al costumista vennero trovati dei segni indelebili sui suoi polmoni causati dal Covid-19. Per questo motivo non gli fu concessa la possibilità di partire per l’Honduras.

Negli ultimi anni, Ciacci ha preso parte a moltissime trasmissioni di successo. Come personaggio televisivo, il costumista deve gran parte della sua popolarità a Detto Fatto. Successivamente, lo stylist ha partecipato a Ballando con le stelle, talent che ha affrontato insieme al professionista Raimondo Todaro. Più di recente, Ciacci ha preso parte a diverse trasmissioni come opinionista. Nel giugno dello scorso anno, al termine della trasmissione Ogni Mattina su TV8, ha annunciato l’addio alla televisione.

La data di avvio del reality non è ancora nota

La partecipazione di Giovanni Ciacci al GF Vip è tra le poche notizie ufficiali in merito alla prossima edizione del reality. L’altra certezza riguarda le opinioniste, che saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Per la prima si tratta di una riconferma, mentre per la cantante sarà l’esordio assoluto nel ruolo.

Ancora incerta, invece, è la data di partenza, che sarà comunque a settembre. Inizialmente il giorno indicato era quello di lunedì 12 settembre. Tuttavia, anche a causa delle elezioni politiche del 25 settembre, l’inizio potrebbe slittare di qualche settimana.