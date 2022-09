Condividi su

Questa sera, 19 settembre, alle ore 21.40 su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 7. La nuova edizione del reality vip Mediaset è condotta da Alfonso Signorini, supportato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Amori, litigi, sorprese e scoop, siamo pronti a scoprire cosa accadrà stavolta nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip 7: debutta la nuova edizione del reality vip

Inizia il programma. Alfonso Signorini dà il benvenuto al suo pubblico e non perde occasione per lanciare una stoccata ad Ilary Blasi, facendo riferimento alla sua recente separazione. Alfonso presenta poi le sue compagne di viaggio di questa edizione: Sonia Bruganelli ed Orietta Berti, che entra in studio cantando “Mille”.

È il momento del primo ingresso in casa: tocca a Cristina Quaranta aprire la porta rossa e scoprire la nuova casa del Gf. La Quaranta è stata una delle ragazze di Non è la Rai e velina di Striscia la notizia, ma dopo un po’ ha deciso di abbandonare la carriera televisiva per dedicarsi alla maternità. Oggi fa la cameriera in un ristorante.

Tocca poi ad Antonino Spinalbese, parrucchiere ex compagno di Belen e padre di sua figlia Luna. Signorini lo invita a salutare Belen, che sta guardando il programma, ma Antonino preferisce salutare sua figlia. Una volta entrato in casa, Cristina lo accoglie esclamando: “Ammazza quanto sei bono!”

A sorpresa arriva in studio Giulia Salemi, che sarà presenza fissa in qualità di esperta social.

Grande Fratello Vip 7, 19 settembre: fratelli vip e personaggi carismatici

Ginevra Lamborghini è la terza concorrente. Ereditiera, cantante e sorella della più famosa Elettra. Dal 2019 non ha rapporti con lei, ha cercato più volte di ricucire ma senza successo. Questo distacco la fa soffrire molto e si dice pronta a fare pace al più presto.

Si continua con i “fratelli di” ed è il turno di Charlie Gnocchi, fratello di Gene, che si propone come il “nuovo Alex Belli”. Charlie finisce inaspettatamente nel “pulmino”, una nuova area della casa.

Elenoire Ferruzzi è un’icona trans e si dice “pazza scatenata”. Prima di entrare, Elenoire promette di “scatenare il delirio” nella casa. La nuova concorrente del Gf vip lancia il primo tormentone di questa edizione: “#assolutamente”.

Elenoire e Charlie si conoscono ed iniziano ad esplorare la casa. Cristina, Antonino e Ginevra li osservano dal Confessionale prima di raggiungerli in salotto.

Prova per Amaurys Perez e Pamela Prati Show

Amaurys Perez, ex giocatore della Nazionale Italiana di Pallanuoto e veterano dei reality, prima di entrare nella casa fa tappa in studio, dove delizia Alfonso e le opinioniste con un sensuale e divertente spogliarello. Subito dopo Amaurys deve affrontare una sfida per far vincere ai compagni la possibilità di fare una festa: deve correre fino alla casa e tuffarsi in piscina. Perez supera la prova.

Arriva la “regina delle televendite” Patrizia Rossetti. A seguire l’ex schermidrice Antonella Fiordelisi e Luca Salatini, uno chef con la passione per il pugilato (la sua arma è la “Carbonara”) diventato noto per aver partecipato come tronista a Uomini e donne.

È tempo di Pamela Prati show! Lontani i tempi in cui si disperava per il suo “presunto” fidanzato, ora Pamela si veste di paillettes e danza, insieme ad alcuni ballerini, davanti alla porta rossa. Che sia un nuovo inizio per lei? “Mi hai corteggiato tanto” – svela la Prati parlando con Signorini. “Ho capito che era tanto che non stavi in televisione, ma datti una calmata” – le dice Alfonso.

Grande Fratello Vip 7, 19 settembre: il ritorno di Mark Caltagirone

Signorini ricapitola l’affaire Mark Caltagirone e tutte le fasi che hanno portato a creare il caso mediatico. Il conduttore ci spiega che l’argomento sarà lungamente trattato durante l’avventura di Pamela nella casa. Tra qualche giorno entrerà anche Giovanni Ciacci, che si è duramente scagliato contro di lei in seguito alla vicenda. Ciacci si collega dall’albergo, dove attualmente è in quarantena.

Arrivano gli ultimi concorrenti di questa sera: George Ciupilan (influencer di origine rumena), Attilio Romita, (storico giornalista del Tg1), Sara Manfuso (tiktoker ed influencer), Nikita Pelizon (influencer ed ex di Matteo Diamante) ed Alberto De Pisis (ex di Taylor Mega, che ha poi fatto coming out).

Alfonso chiama in confessionale Elenoire, Patrizia e Pamela e chiede loro di scegliere due concorrenti che devono baciarsi. Il trio sceglie Sara ed Attilio. I due “fortunati” devono baciarsi in piscina come fecero Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli due edizioni fa, ma affrontano la prova con simpatia.