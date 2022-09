Stasera in tv martedì 20 settembre 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv martedì 20 settembre 2022. Su Raidue, il reality Nudi per la vita, con Mara Maionchi. Su Canale 5, il film commedia Benvenuti al Nord, con Alessandro Siani e Claudio Bisio.

Stasera in tv martedì 20 settembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il film documentario Sophia! Un documentario di Marco Spagnoli che racconta la diva più straordinaria del nostro cinema, Sophia Loren, che oggi compie 88 anni. Un appassionato omaggio che ne racconta la strepitosa carriera, culminata con la vittoria di due Oscar, ma anche la vita privata, l’amore per Napoli e le grandi sfide.

Su Raidue, alle 21.20, il reality Nudi per la vita. L’ultima puntata del nuovo reality condotto da Mara Maionchi si conclude sul palco del Teatro Franco Parenti di Milano. Le donne presentano finalmente il loro provocante numero ispirato al film di Baz Luhrmann “Moulin Rouge” con Nicole Kidman ed Ewan McGregor. Lo spettacolo è assicurato.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con #Cartabianca. Anche nello studio del programma ideato e condotto da Bianca Berlinguer si tirano le somme a pochi giorni dal voto in programma il 25 settembre. Con l’apporto di interviste esclusive e faccia a faccia tra gli addetti ai lavori, si offre ai telespettatori l’occasione di ricapitolare le proposte dei partiti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Come interverrà il governo espresso dalle elezioni del 25 settembre per ridurre l’impatto del caro energia sulla vita dei cittadini? Mario Giordano non usa giri di parole e, evitando retorica e linguaggio “politichese“, conferma la sua voglia di difendere chi si trova maggiormente in difficoltà.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Anche nella nuova stagione appena iniziata Giovanni Floris apre con la copertina satirica di Luca e Paolo. Poi spazio all’analisi dello scenario nazionale a pochi giorni dal voto, con l’aiuto delle opinioni di numerosi ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express – La rotta dei sultani. In Turchia si parte da Pamukkale per arrivare ad Ayvacik. Il premio finale andrà a una ONG che opera con i suoi volontari in uno dei paesi visitati da questa edizione. Conduce Costantino della Gherardesca.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Primo appuntamento, con Flavio Montrucchio. Stefania è appassionata di macchine, amante dei raduni e si definisce un maschiaccio. Fausto, invece, ama la velocità, le moto e la vita adrenalinica. Come finirà il loro primo appuntamento?

I film di questa sera martedì 20 settembre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Drew Goddard, 7 sconosciuti a El Royale, con Chris Hemsworth. Sette estranei, ognuno con un passato da dimenticare, s’incontrano in un fatiscente hotel sul confine tra California e Nevada. Durante la notte, ognuno svelerà la propria natura.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Michael Noer, Papillon, con Rami Malek, Charlie Hunnam. Lo scassinatore Henri “Papillon” Charrière deve scontare una pena sull’Isola del Diavolo. Per riconquistare la libertà, si allea con un altro condannato, l’eccentrico Louis Dega.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2011, di Luca Miniero, Benvenuti al Nord, con Claudio Bisio, Alessandro Siani. Stavolta è il napoletano Mattia (Alessandro Siani), in crisi matrimoniale, a doversi trasferire in Lombardia a casa del milanese Alberto (Claudio Bisio). Dopo un primo momento di difficoltà, Mattia imparerà cosa sia il senso del dovere, mentre l’amico tornerà ad apprezzare i veri piaceri della vita.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2019, di Tim Miller, Terminator – Destino oscuro, con Mackenzie Davis, Linda Hamilton. L’ignara operaia Dani è destinata nel futuro a guidare la resistenza umana contro le macchine. Dal futuro arriva perciò il cyborg Rev 9, per ucciderla. In sua difesa entrano in azione Grace, un soldato geneticamente potenziato, la veterana Sarah Connor e il primo Terminator (Arnold Schwarzenegger).

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2016, di Gavin O’Connor, The accountant, con Ben Affleck, Anna Kendrick. Christian Wolff, un genio matematico affetto da autismo, lavora sotto copertura per alcuni criminali. Fino a quando il Dipartimento di Stato comincia a tenerlo d’occhio.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1956, di John Sturges, La frustata, con Donna Reed, Richard Widmark. Un uomo, Jim Slater, e una donna, Karyl Orton, sono alla ricerca del superstite di un eccidio degli Apache. Per lui si tratta del suo padrino, per lei del marito disperso.

Stasera in tv martedì 20 settembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2021, di S. Ohayon, Alta Moda, con Nathalie Baye, Lyna Khoudri. La giovane Jade ruba una borsetta nella metro di Parigi, ma si pente e decide di rintracciare la proprietaria per restituirgliela. Incontra così Esther, capo sarta della casa di moda Dior.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 1990, di Tony Scott, Giorni di tuono, con Tom Cruise, Robert Duvall. Lo spericolato pilota d’auto Cole Trickle, traumatizzato da un incidente, rischia il ritiro. In ospedale conosce l’affascinante dottoressa Claire Lewicki che lo aiuta a rimettersi in gioco.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2021, di E. Gout, La notte del giudizio per sempre, con Will Brittain. Adela e Juan, in fuga da un cartello della droga, trovano rifugio in un ranch in Texas, dove Juan dà una mano alla ricca famiglia Tuker. Ma la loro serenità durerà poco.