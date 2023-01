Primo Appuntamento, le coppie della seconda puntata di martedì 10 gennaio 2023

Condividi su

Seconda puntata su Real Time, in onda il 10 gennaio 2023, di Primo Appuntamento. Flavio Montrucchio in una nuova location è pronto ad accogliere molti single in cerca dell’anima gemella.

Le coppie di questo appuntamento sono Sonia e Stefano, Annalisa e Silvio, Valentina e Gianluca, Francesco e Pietro.

Primo Appuntamento, le prime coppie di martedì 10 gennaio 2023

Nella diretta del 10 gennaio 2023 di Primo Appuntamento il primo ad entrare nel ristorante è Sonia. Ha 44 anni, viene da Genova e lavora come dog sitter. Aveva due cani, ma ne è rimasto solo lui in quanto è venuto a mancare. In casa conserva le sue ceneri. E’ single da circa 1 anno perché il suo ex l’ha tradita e la colto in fragrante.

Al bancone dell’aperitivo racconta di desiderare un uomo dolce, premuroso e fedele.

Incontra Stefano, ha 40 anni, viene da Milano e lavora in una burgeria. Vivo da alcuni anni da solo e spera di trovare una compagna.

Valentina, in arte Penelope, invece ha 39 anni viene da Milano e si occupa di magia ed esoterismo. E’ una cartomante. Il suo partner è Gianluca. Ha 42 anni viene da Torino ed è autotrasportatore. E’ separato ed ha un figlio che gioca a calcio. E’ single da un anno perché considerava la sua ex come una persona troppo passiva.

Primo Appuntamento, le altre coppie di martedì 10 gennaio 2023

La prossima ad entrare nel ristorante è Annalisa. Viene da vicino Roma e ha 68 anni. E’ ora in pensione ma è stata un’insegnante in una scuola superiore. E’ single perché il suo compagno è venuto a mancare dopo una malattia.

Silvio ha 72 anni, vive a Roma e anche lui è pensionato. Ama dipingere, occuparsi di scultura, andare con la moto e coccolare i suoi cani. Ha lavorato in una scuola come assistente amministrativo. E’ vedovo dal 2018.

Il prossimo protagonista è Francesco. Ha 26 anni viene da Anzio. Ama l’Oriente e in particolare il Giappone. Lavora come impiegato amministrativo e nel tempo libero ama andare in palestra e giocare ai videogiochi.

Francesco incontra Pietro. Ha 34 anni e ha origini polacche. Lavora in un ristorante ad Ostia come caposala. Ama andare in giro con la sua moto. Vive in Italia da quando aveva 12 anni.

Primo Appuntamento, le cene

La cena tra Sonia e Stefano inizia con un po’ di imbarazzo ma pian piano riescono a sciogliersi. Sonia racconta di essere molto delusa dagli uomini e di voler ricominciare con un’altra persone ma con calma perché è stata sempre tradita. Stefano la rassicura trovando il coraggio di confessarle che non ha mai avuto rapporti intimi con una donna.

Gianluca e Valentina invece cercano di studiarsi stuzzicandosi a vicenda. Lei racconta di aver avuto 3 storie importanti ma ora è single perché i suoi fidanzati scappano in quanto “si spaventano”.

Annalisa e Silvio raccontano della loro passione per gli animali. Lui ha due cani, lei invece un cane e un gatto. Scoprono entrambi di non avere figli e che i rispettivi ex sono venuti a mancare.

Francesco e Pietro sembrano sentirsi a proprio agio anche se Francesco mostra di provare a volte un po’ di imbarazzo perché è un ragazzo timido e un po’ insicuro. Francesco ha avuto una sola storia importante in quanto è molto selettivo. Pietro invece ha avuto diverse relazioni.

L’evoluzione delle coppie

Sonia e Stefano non si sono più visti. Lui è ancora in cerca del suo primo amore e, nonostante l’età, attende con serenità che arrivi la donna giusta. Sonia continua a fare la dog sitter ed è tornata tra i suoi peluche e i suoi animali imbalsamati.

Francesco e Pietro invece hanno continuato a frequentarsi ma la loro relazione non è decollata. Francesco, tra una frequentazione e l’altra, continua a giocare con i suoi amati videogiochi. Pietro è alla ricerca dell’uomo giusto con organizzare dei romantici viaggi in moto.

Annalisa e Silvio si sentono quotidianamente e il loro legame è sempre più forte. Annalisa pochi giorni dopo la cena ha perso la sua anziana cagnolina. A farle compagnia però ci sono i cani di Silvio.

Gianluca e Penelope infine si sono persi di vista. Gianluca è ancora single e spera che l’incontro con la maga alla fine non gli porti “sfortuna”. Valentina non ha ancora trovato l’amore e nell’attesa continua a dare consigli d’amore agli altri.