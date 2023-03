Grande Fratello Vip 2 marzo: Sarah Altobello eliminata, gli ex lasciano la Casa, chi è in nomination

Condividi su

Martedì 28 febbraio è andata in onda su Real Time l’ottava puntata di Primo Appuntamento.

Flavio Montrucchio accogliere nel proprio ristorante alcuni single che hanno scelto di accettare un appuntamento al buio, speranza di poter incontrare un nuovo amore.

Primo Appuntamento, le prime coppie di martedì 28 febbraio 2023

Nella diretta del 28 febbraio di Primo Appuntamento il primo ad entrare nel ristorante è Davide. Ha 32 anni vive da Milano ma origini calabresi. Lavora come massaggiatore. Si definisce simpatico, sociale e timido.

Incontra Luca. Ha 27 anni, è nato a Perugia e vive a Bologna. E’ un biologo, lavora nel settore diagnostico, è una persona dinamica e amante della vita. Si definisce anche nerd e ama andare a ballare nel fine settimana.

La 51enne Simonetta, tecnico radiologo, ha scelto di partecipare con la figlia Chiara, 25enne giornalista sportiva. Vengono da Viterbo, hanno due personalità molto forti e caratteri simili.

Per Chiara arriva Gaetano. Ha 30 anni, è nato a Salerno ma lavora a Roma come personal trainer. Ha già svolto numerosi appuntamenti e non sembra essere per nulla intimorito.

Per la madre c’è Giacomo. Ha 56 anni, vive a Roma ed è un infermiere di pronto soccorso. Dedica il tempo libero a se stesso e alla sua passione, il ciclismo.

Primo Appuntamento, le altre coppie di martedì 28 febbraio 2023

La prossima ad entrare nel ristorante è Eleonora, ha 44 anni e viene da Bologna. Ha una grande passione per i tatuaggi. Ne ha infatti moltissimi in tutto il corpo. Non ha mai fatto un appuntamento al buio ma è fiduciosa. E’ stata un’infermiera ma a causa di una malattia autoimmune ha dovuto lasciare la professione. Spera di incontrare una persona schietta e sincera.

Paolo invece ha 50 anni e viene dalla provincia di Reggio Emilia. Lavora nel settore nell’edilizia ma nel tempo libero ama praticare rafting, paracadutismo e giocare a padel.

Primo Appuntamento, le cene

Simonetta e Giacomo discutono del loro lavoro e delle loro ex famiglie. Lei ha una sola figlia. Lui invece due figli che hanno più di vent’anni. Giacomo ha alle spalle un matrimonio durato 26 anni. Entrambi amano praticare sport per mantenersi in forma. Lei ama la vacanze comode, lui più avventurose.

Gaetano invece cerca di studiare Chiara partendo dal suo mestiere. La ragazza racconta infatti di essere molto concentrata sulla carriera in questa fase della sua vita.

Davide e Luca sembrano essere già in sintonia e si scambiano numerosi sguardi. Si confrontano del loro passato sentimentale. Davide è single da 6 mesi, Luca da più di un anno. Entrambi confessano di aver tradito quando non trovano più soddisfacente la loro relazione.

Paolo invece sembra essere molto incuriosito dai tatuaggi di Eleonora perché secondo lui le donne tatuate sono donne molto forti di carattere. Eleonora sentendosi a proprio agio con lui racconta della sua malattia e del trapianto di rene.

L’evoluzione delle coppie

Davide e Luca dopo la cena hanno continuato a sentirsi, ma in amicizia. Davide è ancora single mentre Luca durante un capodanno a Parigi ha avuto un colpo di fulmine per un ragazzo che si augura diventi qualcosa di più.

Simonetta e Giacomo invece non si sono più sentiti. Lui sta organizzando il prossimo viaggio da solo in bicicletta. Simonetta invece continua ad organizzare aperitivi con la figlia nell’attesa di un nuovo amore.

Chiara e Gaetano non si sono più visti. Nel frattempo lui si è fidanzato e lei ha iniziato una nuova frequentazione.

Dopo la bellissima serata passata insieme Paolo ed Eleonora hanno continuato a sentirsi per un po’ ma non si sono più incontrati. La loro sintonia infatti non si è trasformata in altro. Entrambi sono ancora single.