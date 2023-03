Stasera in tv venerdì 3 marzo 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 2 marzo 2023. Su Rai 2 va in onda il film John Wick 3- Parabellum con Keanu Reeves. Su Rete 4 una nuova puntata di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio.

Stasera in Tv giovedì 2 marzo 2023, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda, la fiction Che Dio Ci aiuti 7 con Francesca Chillemi. Nell’episodio La donna senza sonno Suor Teresa continua a cercare una famiglia per il piccolo Elia ma allo stesso tempo si prepara a lasciare presto il convento. Emiliano intanto deve prendersi cura di Corinna, una paziente che ha cominciato a soffrire di insonnia in seguito ad un trauma.

Nell’episodio Non era destino Mentre Sara deve fare i conti con la gelosia per Emiliano e Corinna in convento arriva Enrico, un seminarista ex pugile mandato dal Vescovo. Azzurra sospetta che il nuovo arrivato nasconda un segreto.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film thriller del 2019, John Wick 3- Parabellum con Keanu Reeves. John Wick ha infranto le fondamentali del Sindacato ammazzando un boss all’interno dell’Hotel Continental. La struttura infatti rappresenta una sorta di zona di protezione per i criminali di New York. Molti sicari sono pronti ad ucciderlo in cambio di una taglia di 14 milioni di dollari.

Rai 3, alle 21.25, trasmette Splendida Cornice, il varietà culturale condotto da Geppi Cucciari. Questa settimana sono ospiti Ermal Meta , Peppino Mazzotta, Noemi e Paola Pallottino, Big Mama e in collegamento Giovanni Floris. Previsto un omaggio a Lucio Dalla.

Stasera in Tv giovedì 2 marzo 2023, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in ondaDritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa di immigrazione, dell’elezione di Elly Schlein e del futuro del partito. Ospiti Chiara Colosimo, Pier Francesco Majorino, Michele Usuelli, Giuliano Granato, Isabella Tovaglieri, Fabrizio Sala, Diana De Marchi e Barbara Floridia.

Canale 5, alle 21.00, trasmette un nuovo appuntamento del reality GF Vip. Al centro di ogni puntata il conduttore analizza le dinamiche più interessanti con l’ausilio delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Al televoto Nikita, Antonella, Donnamaria, Sarah e Tavassi.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2011, Harry Potter e i doni della morte- Parte 2 con Daniel Radcliffe. Lord Voldemort è accecato dal suo unico obiettivo, uccidere Harry Potter. Nel corso del loro scontro finale, Harry e i suoi amici, decidono di organizzare un furto alla banca di Gringott. Qui si nasconde uno degli ultimi Horcrux rimasti.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette Piazzapulita. Come accade ogni settimana Corrado Formigli si occupa delle tematiche più importanti di politica ed economia con il supporto di ospiti in studio e in collegamento.

Su Nove, invece, alle 21.25, va in onda il film commedia del 2010, Femmine contro Maschi con Emilio Solfrizzi. Nel film si incrociano tre storie. Una moglie che cerca di riprogrammare la mente del marito affetto da amnesia, due ex che si ritrovano e due fan dei Beatles che devono scontrarsi con le proprie compagne.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1998, Codice Mercury con Bruce Willis. Un bambino affetto da autismo riesce facilmente a decifrare un codice militare segreto. Un agente dell’Fbi accetterà l’incarico di proteggerlo perché da questo momento la sua vita è in grave pericolo.

Rai Movie, invece, alle 21.00, trasmette il film fantascienza del 2011, L’alba del pianeta delle scimmie con James Franco. Lo scienziato Will Rodman sta eseguendo alcuni esperimenti sugli scimpanzé per trovare una cura per combattere l’Alzheimer. Alcuni di loro diventano straordinariamente intelligenti e decidono di ribellarsi.

Cine 34, alle 21.00, propone il film commedia del 1990, Le Comiche con Renato Pozzetto e Paolo Villaggio. Due attori modesti escono dallo schermo del cinema e si ritrovano tra il pubblico presente in sala. Inizieranno a svolgere i mestieri più disparati creando solo guai.

Stasera in Tv giovedì 2 marzo 2023, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2014, Scusate se esisto con Paola Cortellesi. Serena, stimato architetto che lavora a Londra, decide di lasciare tutto per tornare a vivere in Italia. Una volta arrivata a Roma però dovrà adattarsi a molti lavori sottopagati. Lavorerà anche come cameriera nel locale dell’affascinante Francesco.

Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, propone il film drammatico del 2017, Una preghiera prima dell’alba con Joe Cole. La pellicola racconta la storia vera del pugile Billy Moore, che si è ritrovato nell’istituto penitenziario più famigerato della Thailandia. In un ambiente colmo di droga e violenza, inizierà a combattere nei tornei di muay thai.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2015, Piccoli Brividi con Dylan Minnette. Il giovane Zach suo malgrado lascia uscire dal libro Piccoli Brividi dei mostri. Con l’aiuto dell’autore e della figlia ZAch cercherà di recuperarli prima che possano distruggere la città.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film fantastico del 2015, Maze Runner – La fuga con Dylan O’ Brien. Thomas, Teresa, Newt e gli altri sono riusciti ad uscire dal labirinto ma sono ancora prigionieri. Sono ancora infatti ancora rinchiusi in una sofisticata struttura caratterizzata da regole e segreti da decifrare.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2020, The Shift con Adamo Dionisi. Bruxelles. Eden e Abdel, studenti di origine araba, decidono di fare irruzione nel loro istituto scolastico con l’intenzione di compiere una strage. Abdel si fa esplodere mentre Eden rimane gravemente ferito e soccorso dall’ambulanza di Adamo e Isabelle.