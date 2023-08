Grande Fratello Vip, il cast: ufficiale Alex Schwazer, probabili Mughini e Fiordaliso

Condividi su

Lunedì 15 maggio, dalle ore 21:45 su Canale 5, è andato in onda un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi. Il programma è condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. L’inviato in Honduras è Alvin. Durante la puntata si parla dei principali fatti della settimana. Tra questi c’è l’addio al reality di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Inoltre, è decretata una nuova eliminazione. A rischio ci sono Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes, Fiore Argento e Gian Maria Sainato.

Isola dei Famosi 15 maggio, inizia la diretta

Inizia la diretta de l’Isola dei Famosi del 15 maggio. Alvin, collegato in Honduras, comunica che nella notte appena trascorsa si è abbattuta una tempesta sui naufraghi. Un filmato mostra le tensioni tra Helena Prestes e le altre donne: la prima afferma di averle tutte contro. Anche Paolo Noise e Andrea Lo Cicero hanno avuto un diverbio. Una clip, poi, mostra la settimana dei nominati. Ed è ancora lite tra Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli: il primo non accetta più le battute dello speaker radiofonico, che a sua volta accusa il modello di essere “falso”.

È chiuso il televoto: l’eliminato è Gian Maria Sainato. I più votati sono Paolo Noise e Marco Mazzoli. L’eliminato, prima di lasciare la Palapa, dà una nomination a Mazzoli. Blasi dialoga con Argento: l’attrice ha avuto dei problemi di salute per colpa di un infortunio a un piede. Telefonata in diretta di Asia Argento: “Ti ho seguito con preoccupazione, ma ti devo dire: resisti! Non puoi andartene e non si molla un sogno che hai scelto tu“. Fiore, seppur non abbia preso alcuna decisione ufficiale, sembra propensa ad abbandonare il gioco.

Corinne Clery si ritira

L’Isola dei Famosi del 15 maggio continua con la prova ricompensa. Trionfano gli uomini, che vincono una moka. In settimana hanno avuto uno scambio di vedute abbastanza acceso anche Paolo Noise e Marco Mazzoli. I colleghi, comunque, hanno chiarito e tra loro non è rimasta alcuna scoria. C’è spazio per la Prova coraggio: Noise, Camassa e Clery devono sfidare le loro fobie. Corinne, che teme i serpenti, si sente male e sviene. Una scena pietosa: possibile che la produzione non avesse altre idee per riempire quattro ore di diretta? Per la cronaca, la manche consiste nel mettere delle mani in una teca contenente al proprio interno degli insetti. I concorrenti, alla fine, possono gustare una parmigiana. Mah.

Si passa alla Prova leader: trionfa Marco Mazzoli. Alle 23:35 ci si collega per la prima volta con l’Isola Sant’Elena, dove Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni hanno vissuto giorni particolarmente tesi. I due sono protagonisti di un televoto flash: il più votato rientra in gioco e torna su Play Tosta. Sorpresa per Corinne Clery, che racconta di non sentire da tempo il figlio. L’attrice francese parla con Barbara Bouchet, poi riceve le scuse da Ilary per quanto accaduto nella Prova coraggio.

Chiuso il televoto flash: rientra in gioco Nathaly Caldonazzo. Intanto, Fiore Argento annuncia in lacrime di voler lasciare il programma. Tutti insistono e, alla fine, cambia idea e rimane per un’altra settimana.

Isola dei Famosi 15 maggio, le nomination

All’Isola dei Famosi del 15 maggio Cristina Scuccia supera una sfida di forza e permette ad alcuni sui compagni di lavarsi. In studio ci sono Simone Antolini ed Alessandro Cecchi Paone. Il divulgatore: “Io sono in forma, ma ho lasciato per amore“. Antolini parla di Melissa: “Lei è mia figlia e ad agosto compie 5 anni. L’ho avuta a 17 anni, durante la passata relazione con la mia ex fidanzata. Io e lei stiamo crescendo insieme“.

Ne l’Isola dei Famosi del 15 maggio iniziano le nomination. Andrea Lo Cicero e Corinne Clery nominano Fiore Argento. Fabio ed Alessandra dei Jalisse, Pamela Camassa, Nathaly Caldonazzo, Cristina Scuccia e Luca Vetrone votano Helena Prestes. Paolo Noise opta per Pamela Camassa. Helena Prestes vorrebbe eliminare Alessandra dei Jalisse. Fiore Argento manda al televoto Andrea Lo Cicero. Nel frattempo, Argento cambia ancora idea e sceglie di ritirarsi. Il gruppo manda in nomination Helena Prestes. Il leader Mazzoli, invece, spedisce direttamente a rischio eliminazione Pamela Camassa e Fabio dei Jalisse. La puntata del 15 maggio de l’Isola dei Famosi finisce qui.