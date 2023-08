Beyond Paradise su Canale 5 dal 23 agosto: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Canale 5, dalle 21:30 di mercoledì 23 agosto, propone le prime due puntate di Beyond Paradise. La serie, come di consueto, è visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Beyond Paradise, regista e dove è girata

Beyond Paradise è una produzione originale della Red Planet Pictures. Nata come spin off del successo Delitti in Paradiso, ha esordito in Gran Bretagna nel febbraio del 2023, quando è andata in onda su BBC One.

L’ideatore di Beyond Paradise è Robert Thorogood. I registi sono Sandy Johnson e Matt Carter. La sceneggiatura, invece, è di Tony Jordan, Amy Guyler, Ian Kershaw e Chloe Mi Lin Ewart.

La prima stagione del titolo è composta da sei puntate, dalla durata di circa 50 minuti ciascuna. Le vicende sono ambientate nell’immaginario paese di Shipton Abbott, che nella realtà corrisponde alla località balneare di Looe, in Cornovaglia.

Beyond Paradise, la trama

Il protagonista di Beyond Paradise è Humphrey Goodman, detective interpretato da Kris Marshall e già personaggio principale dalla terza alla sesta stagione di Delitti in Paradiso. In essa, ha lasciato l’isola di Saint Marie per trasferirsi a Londra con la compagna Martha Lloyd.

Quest’ultima, in Beyond Paradise, si reca a Shipton Abbott dopo la morte del padre. Qui, infatti, vive ancora l’anziana mamma, alla quale vuole stare vicino. Inoltre, nel piccolo paese spera di riuscire ad aprire un locale di proprietà. Goodman, per stare insieme alla sua amata, la segue e cambia, ancora una volta, la propria vita.

Spoiler finale

Nelle puntate di Beyond Paradise, il detective deve lavorare su diversi crimini. Nell’appuntamento del 23 agosto, in particolare, indaga sulla sparizione di un intero nucleo famigliare. Nessuno, nel piccolo borgo, sembra sapere che fine abbiano fatto gli scomparsi.

Il protagonista lavora al caso con l’agente di polizia Kelby Hartford e con Eshter Williams, sergente investigativo locale. Quest’ultima, almeno inizialmente, è scettica sulle metodologia lavorativa adottata da Goodman.

Nel frattempo, Martha avvia la nuova attività in compagnia di Archie Hughes, suo ex fidanzato e che, dunque, diviene a tutti gli effetti il suo socio. Hughes, pur non ammettendolo, prova ancora dei sentimenti per Lloyd.

Beyond Paradise, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Beyond Paradise, in onda su Canale 5 a partire dalla prima serata del 23 agosto.

Kris Marshall : Humphrey Goodman;

Sally Bretton : Martha Lloyd;

Jamie Bamber : Archie Hughes;

Zahra Ahmadi : Esther Williams;

Dylan Llewellyn: Kelby Hartford.