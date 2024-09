Italia Shore: tutte le anticipazioni sulla prima edizione in onda su Paramount+

È arrivata finalmente la prima attesissima edizione del popolare show di MTV, Italia Shore, prodotto da Freemantle. Dallo scorso 4 marzo il docu-reality è fruibile in esclusiva su Paramount+ Italia.

Italia Shore – format

Sono 12 i protagonisti che vivranno una vacanza indimenticabile nella mega villa sfarzosa e lussuosa di Italia Shore che si trova sulla costa laziale. Ai 12 partecipanti si unirà poi anche Matteo Diamante che è stato già protagonista di altri reality. Tra questi Ex on the beach, L’isola dei famosi e il Grande Fratello Vip.

Il suo ruolo all’interno di Italia Shore sarà quello del party planner del programma e anche una sorta di fun manager.

I 12 protagonisti che partecipano al programma provengono da ogni parte di Roma e d’Italia. Viene cioè coperto quasi tutto il territorio nazionale arrivando fino a Cosenza. Le caratteristiche dei partecipanti sono le più disparate.

Tutti però hanno in comune una personalità sopra le righe ed uno stile di vita eccentrico. I partecipanti del cast, sulla base di queste caratteristiche, promettono di dare vita ad uno show molto amato dal pubblico giovane come è stato in ogni parte del mondo in cui è stato trasmesso.

Si pensi soltanto che lo Shore di MTV nel corso degli anni ha generato oltre 15 spin off e sequel a livello mondiale. Possiamo quindi affermare che Shore è un fenomeno di portata globale che finalmente arriva in Italia dopo dieci anni di grandissimi successi in ogni parte del mondo dove è stato trasmesso.

Citiamo tra questi ad esempio All Star Shore andato in onda negli Stati Uniti, Geordie Shore nel Regno Unito, Gambia Shore in Spagna. E poi altri spin off tra cui anche in Polonia e ad Acapulco in Messico.

Allo youtuber Tony IPanz è affidato il compito di commentare la prima edizione di Italia Shore.

Italia Shore: i concorrenti