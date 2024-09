Le Iene, la puntata del 5 marzo: il ritorno in Italia di Chico Forti e Il Volo

Martedì 5 marzo, dalle 21:20 su Italia 1, è in onda un nuovo appuntamento de Le Iene. Il programma, come di consueto, è condotto da Veronica Gentili. Al suo fianco ci sono Nathan Kiboba, Eleazaro Rossi e Max Angioni.

Le Iene 5 marzo, il ritorno in Italia di Chico Forti

A Le Iene del 5 marzo, Gaston Zama parla del ritorno in Italia di Chico Forti. Il nostro connazionale, da decenni, è recluso nelle carceri degli Stati Uniti, dove è stato condannato all’ergastolo con l’accusa di omicidio.

Le Iene, che da tempo si occupano della vicenda, ricostruiscono il contestato processo giudiziario che ha portato alla condanna di Forti, che da sempre si professa innocente. Negli scorsi giorni, durante la visita a Washington, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che le autorità USA hanno autorizzato il trasferimento in Italia dell’uomo. Quest’ultimo, 24 anni dopo, può finalmente riabbracciare i suoi cari.

Filippo Mosca e la Strage di Erba

A Le Iene del 5 marzo, Filippo Roma svela nuovi retroscena in merito all’inchiesta sul sistema arbitrale italiano. Giulio Golia, invece, parla di mafia. Per farlo, intervista Salvatore Annacondia, ex boss di Trani che dal 1991 ha deciso di cambiare vita e diventare un collaboratore di giustizia.

Roberta Rei, durante Le Iene del 5 marzo, porta avanti l’inchiesta su Filippo Mosca. L’uomo, cittadino italiano, si trova rinchiuso in un carcere della Romania dopo una condanna in primo grado per traffico di droga. Mosca, nel carcere, si troverebbe in condizioni disumane.

Nel corso della diretta, Antonino Monteleone torna ad occuparsi della Strage di Erba. Negli scorsi giorni, infatti, presso la Corte di Appello di Brescia si è svolta la prima udienza del processo di revisione che potrebbe portare all’annullamento della condanna di Rosa Bazzi ed Olindo Romano. Le autorità giudiziarie, come racconta il programma di Italia 1, hanno accolto la richiesta degli avvocati dei coniugi, rinviando l’udienza al prossimo 16 aprile.

Le Iene 5 marzo, ospiti Il Volo

A Le Iene del 5 marzo presenziano vari ospiti. In primis, per il mondo della musica, salgono sul palco Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ovvero Il Volo. Gli artisti, di recente in gara a Sanremo con la hit Capolavoro, presentano il loro nuovo album, intitolato Ad Astra e in uscita il 29 marzo. Infine è intervistato l’attore e regista Marco D’Amore. A lui il compito di parlare di Caracas, film che ha diretto e recitato, visibile al cinema dal 29 febbraio.