Grande Fratello 2024, la prima puntata: squalificato Lino Giuliano, chi è entrato nello show

Lunedì 16 settembre, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2024. La trasmissione, che anche quest’anno unisce concorrenti vip a persone comuni, è condotta da Alfonso Signorini. Con lui le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. A Rebecca Staffelli il compito di monitorare, in diretta, i commenti social.

Grande Fratello 2024 prima puntata, Lino Giuliano squalificato

In apertura della prima puntata del Grande Fratello 2024, il conduttore Alfonso Signorini ha dovuto annunciare una squalifica. Negli scorsi giorni, la produzione aveva confermato l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia di Lino Giuliano, fra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island. Poche ore più tardi, sui social, si è lasciato andare a dei commenti omofobi, che non sono piaciuti ai vertici Mediaset, che hanno bloccato il suo ingresso. Signorini ha spiegato: “Questo genere di linguaggio e contenuti va in una direzione completamente opposta rispetto a quella che io, Mediaset e la Endemol (la società che produce lo show, ndr) intendiamo perseguire“.

Gli ingressi della serata

Nella prima puntata del Grande Fratello 2024 si sono alternati tutti gli ingressi nella Casa dei vari concorrenti dell’edizione. Ad aprire le danze sono state le ex ragazze di Non è la Rai, ovvero Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo. In seguito, è arrivato l’idraulico Tommaso Franchi, l’attrice Clarissa Burt, il parrucchiere Luca Giglioli e la cantante Jessica Morlacchi.

Alfonso Signorini, poi, ha accolto nel programma l’ex velina Sheila Gatta, l’attore e cuoco Luca Calvani (ex giudice di Cortesie per gli ospiti), il modello Lorenzo Spolverato e il coreografo Enzo Paolo Turchi. La carrellata di volti più o meno conosciuti è andata avanti con l’italo cubana Yulia Bruschi. Quest’ultima, prima di varcare la Porta Rossa, ha parlato di alcuni problemi familiari, legati in particolare al rapporto complesso con il padre. Infine, gli ultimi protagonisti della serata sono stati il pallavolista Javier Martinez ed Ilaria Clemente, che lavora nel campo della sicurezza digitale. Gli altri partecipanti entreranno nel programma durante l’appuntamento del giovedì.

Grande Fratello 2024 prima puntata, gli ascolti

Nella prima puntata del Grande Fratello 2024, dopo una evitabile prova per il budget settimanale basata sui baci cinematografici, si sono svolte le nomination. Solo le donne possono votare, mentre gli unici ad essere nominabili sono gli uomini. Il più votato è risultato essere Javier, che per punizione dovrà dormire fuori dalla Casa, in una tenda montata nel giardino. Il ragazzo, interrogato dal conduttore, decide di portare con sé Tommaso.

La prima puntata del reality ha confermato in pieno la crisi degli ascolti già palesata negli scorsi anni. Il debutto ha interessato due milioni e mezzo di persone, con una share del 21,2%. Si tratta del dato più basso di sempre per una premiere dello show. Lo scorso anno, i telespettatori intrattenuti furono poco meno di 3 milioni, con una share del 23%.