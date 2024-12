Grande Fratello 2024, il cast dei vip: ci sono Enzo Paolo Turchi, Helena Prestess e Clarissa Burt

Mancano sempre meno giorni all’inizio del Grande Fratello 2024 ed, oramai, sembra essersi delineato il cast. Così come l’anno scorso, fra i concorrenti vi sono vip e nip, ovvero persone non famose. Le identità di queste ultime, probabilmente, saranno rese note solo durante la diretta.

Grande Fratello 2024 cast, chi sono i vip uomini

Ad oggi, bene chiarirlo, il Grande Fratello non ha ufficializzato nessun nome. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, undici personaggi più o meno celebri sarebbero pronti a varcare la famigerata porta rossa.

Per ciò che riguarda gli uomini, il primo ad entrare nella Casa più spiata d’Italia è Enzo Paolo Turchi. Marito di Carmen Russo, in passato già protagonista del reality, ha lavorato per decenni in tv come ballerino e coreografo. In tali ruoli ha partecipato a format come Canzonissima, Ma che sera, Fantastico, Grand Hotel e il Festival di Sanremo.

A lui si aggiunge Lino Giuliano, in estate fra i fidanzati più discussi di Temptation Island. Infine, ci sono gli attori Iago Garcia e Clayton Norcross. Il primo, originario della Spagna, è noto per aver interpretato Don Olmo Mesia nella soap Il Segreto. Il secondo, invece, è famoso in tutto il mondo per essere stato Thorne Forrester in Beautiful.

Grande Fratello 2024 cast, chi sono le vip donne

Nel cast del Grande Fratello 2024 ci dovrebbe essere Clarissa Burt, attrice che ha lavorato per decenni in Italia e che da tempo supporta, negli Stati Uniti, le donne vittime di abusi. Attese Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, tutte e tre ex protagoniste dello show Non è la Rai, in onda per quattro edizioni ed ideato da Irene Ghergo e Gianni Boncompagni.

Partecipa alla nuova edizione del reality Giulia Mannucci. Giovanissima, classe 2002, è molto seguita sui social e nel 2019 ha partecipato a Il Collegio. Presente Helena Prestes, modella che il pubblico ha imparato a conoscere prima a Pechino Express 2022 e poi all’Isola dei Famosi nel 2023. Infine, c’è Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa e negli ultimi anni ospite fissa di Oggi è un altro giorno.

La nuova edizione inizia il 16 settembre

Il conduttore del Grande Fratello 2024, anche quest’anno, sarà Alfonso Signorini. Al suo fianco, in qualità di opinionista, è stata confermata Cesara Buonamici, giornalista e volto del TG5. Presente anche Rebecca Staffelli, che ha il compito di leggere in tempo reale i commenti che arrivano dai social. La prima puntata è in onda, rigorosamente dalle 21:20 circa su Canale 5, il prossimo 16 settembre. Su Mediaset Extra, invece, è possibile vedere, tutti i giorni, la diretta con la Casa.