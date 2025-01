Grande Fratello, sfiorata la rissa: volano insulti (e un bollitore)

Notte di grande tensione per gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Gli spettatori del Grande Fratello, nelle scorse ore, hanno assistito ad una vera e propria rissa sfiorata.

Rissa sfiorata Grande Fratello, le provocazioni di Jessica ad Helena

La tensione già presente da giorni è culminata, durante la cena, in una quasi rissa. Tutti i concorrenti erano seduti a tavola quando Jessica Morlacchi, cantante ed ex frontman dei Gazosa, ha dato il via ad una serie di comportamenti provocatori nei confronti di Helena Prestes. In particolare, l’artista ha più volte definito la modella con parole offensive.

Helena, dopo aver chiesto senza successo alla collega di smetterla, si è alzata furente da tavola ed ha raggiunto la cucina. Una volta qui, ha preso in mano un bollitore pieno di acqua e si è avvicinata minacciosa a Morlacchi, forse con l’intento di versarle addosso il liquido. Alcuni concorrenti, preoccupati dalla situazione, hanno seguito Helena e sono riusciti a fermarla prima che compiesse il gesto.

Il lancio del bollitore

Come chiaramente visibile nei vari filmati sui social, Helena ha lanciato l’acqua del bollitore nella direzione di Jessica, colpendo marginalmente una delle tante telecamere sparse per il loft. Non contenta, ha poi tentato di colpire Morlacchi con il bollitore stesso, che è stato lanciato dalla cucina verso il tavolo. Allontanata dai compagni, ha infine urlato vari epiteti, decisamente molto volgari, alla collega.

Uno spettacolo, quello della quasi rissa al Grande Fratello, non edificante né per le protagoniste, né per l’emittente che l’ha trasmesso. Lecito immaginare che ciò che è avvenuto possa avere delle conseguenze. In passato, d’altronde, la produzione ha deciso di squalificare vari concorrenti per gesti decisamente meno gravi.

Rissa sfiorata Grande Fratello, il precedente solo pochi giorni fa

La rissa sfiorata di poche ore fa non è che l’ennesimo grave gesto avvenuto all’interno della Casa del Grande Fratello. Pochi giorni fa, subito dopo la fine della diretta con Alfonso Signorini, gli animi si sono scaldati al punto da arrivare quasi alle mani. Ciò che è avvenuto realmente non è è noto, in quanto le immagini sono state censurate dalla regia dello show. Tuttavia, secondo quanto ha dichiarato la stessa Prestes dialogando con altri concorrenti, Ilaria Galassi si sarebbe avvicinata a lei con fare minaccioso. Non è chiaro, tuttavia, se ci sia stato o meno un contatto.

Al momento, la produzione del programma non si è espressa e, dunque, non si sa se le gesta delle concorrenti avranno o meno delle conseguenze.