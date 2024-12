Grande Fratello 30 dicembre: Pamela Petrarolo si ritira, fuori le Monsè, la storia di Lorenzo

Lunedì 30 dicembre 2024 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Durante la serata, condotta da Alfonso Signorini, non sono mancati i colpi di scena, fra ritiri ed eliminazioni.

Grande Fratello 30 dicembre 2024, tutte contro le Monsè

Durante l’appuntamento del Grande Fratello c’è stata una violenta litigata fra le Monsè e le Non è la Rai. Il duo, composto da mamma Maria e dalla figlia Perla, ha ricevuto varie critiche dalle colleghe. Monsè, allora, ha accusato Ilaria di averle confessato, in un altro programma, di non riuscire a fare nemmeno il provino del GF. Galassi, sentendo tali parole ed ulteriori accuse, si è infuriata.

In seguito, Javier ha deciso di prendere le distanze da Chiara, nonostante siano passati solo pochi giorni da quando ha dichiarato di provare interesse per lei. La giovane, inevitabilmente, ci è rimasta male, ma lui si è difeso rivendicando di essere sempre stato trasparente. Una versione che non convince Cesara Buonamici, che in un duro intervento ha definito il ragazzo “una delusione”.

La storia di Lorenzo

Signorini ha, poi, parlato con Lorenzo Spolverato, che ha raccontato la sua difficile storia. L’inquilino ha spiegato che quando frequentava le scuole superiori è entrato in una banda, che lo ha costretto a compiere delle “missioni”, ovvero furti ed “episodi di violenza“. Spolverato ha aggiunto: “Mi promettevano soldi che poi non arrivavano. Quando le cose non andavano bene mi legavano e mi picchiavano e lo facevano anche con le ragazzine che frequentavo“. Lorenzo, visibilmente provato, ha potuto parlare al telefono con la mamma, che lo ha rassicurato e lo ha invitato a “continuare ad amare“.

La diretta è proseguita con la dolorosa storia di Alfonso D’Apice, a cui è morto il papà nella notte di Capodanno a causa di un proiettile vagante. Il ragazzo, in lacrime, ha sottolineato: “Mi fa male ogni anno, vorrei festeggiare pure io. Fino a quando io vivrò sarà vivo anche lui“.

Grande Fratello 30 dicembre 2024, Pamela Petrarolo si ritira

Al Grande Fratello del 30 dicembre, Pamela Petrarolo si è ritirata. A spiegare i motivi è il conduttore Signorini, che ha confessato che una persona a lei vicina sta affrontando un “problema di salute molto serio“. In seguito, è stato letto l’esito del televoto: le eliminate sono le Monsè, che hanno raccolto solo il 13,5% delle preferenze. La preferita è Zeudi con il 56,5%, seguita da Emanuele al 15,4% e da Bernardo al 14,6%.

La diretta si è conclusa con le consuete nomination. In esse, sono finiti al televoto Stefania, Bernardo, Helena e Shaila. I due più votati, la prossima settimana, sono immuni.