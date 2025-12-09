Badly in Love reality Netflix
Badly in Love reality: concorrenti, puntate, anticipazioni, conduttore del reality in onda su Netflix

Stefano Della Felce
9 Dicembre 2025 3 Minuti di lettura
Il nuovo e atteso reality giapponese Badly in Love (titolo originale: Koi o Suru Nara Futome de) fa il suo debutto in esclusiva sulla piattaforma Netflix il 9 dicembre 2025. Il programma si presenta come un vero e proprio esperimento sociale: riunisce sotto lo stesso tetto 11 ex delinquenti di strada o scolastici per un periodo intensivo di 14 giorni. La serie, composta da 10 episodi distribuiti con cadenza settimanale, promette un mix esplosivo di emozioni, conflitti, tentativi di riscatto e un approccio unico al genere dating, focalizzato sulla possibilità di un nuovo inizio.

Locandina del reality Badly in Love con gli undici concorrenti giapponesi

Concorrenti, protagonisti, conduttori del reality Badly in Love

I protagonisti centrali di Badly in Love sono 11 giovani, ragazzi e ragazze giapponesi, provenienti da diverse e distanti località del Giappone. Tutti condividono un passato etichettato come “delinquenti scolastici” o ribelli.
Il reality è prodotto e condotto dalla figura di spicco MEGUMI, affiancata in studio da commentatori esperti e noti al pubblico come Nagano e il rapper AK-69, che offrono il loro punto di vista sulle dinamiche del gruppo.

Location?

Il reality è interamente ambientato in Giappone. La produzione ha scelto una casa specifica che ospita tutti i concorrenti per l’intero periodo di 14 giorni. L’ambiente è studiato per essere il catalizzatore di intense interazioni e confronti emotivi tra i partecipanti.

La conduttrice MEGUMI nello studio del reality Badly in Love

Svolgimento del reality Badly in Love

Durante lo svolgimento del programma, i concorrenti sono costretti a una stretta convivenza. Devono affrontare prove che mettono alla prova sia il loro carattere che la loro capacità di aprirsi al sentimento. Le diverse provenienze dei partecipanti, da Tokyo, Nagoya e altre zone del Giappone, emergono in modo significativo nei racconti personali e nelle reazioni dei protagonisti. Il format è un’alternanza dinamica di momenti di confronto diretto, confessioni intime e sfide mirate. Queste sfide sono progettate per mettere alla prova la loro vulnerabilità e la loro ritrovata capacità di amare e fidarsi nuovamente del prossimo.

Anticipazioni puntate

Gli episodi, che vengono distribuiti settimanalmente, ogni martedì su Netflix, mostrano al pubblico litigi accesi, la nascita di alleanze inattese e lo sviluppo di storie d’amore sorprendenti. Le anticipazioni fornite dalla produzione rivelano che alcuni protagonisti vivranno momenti di forte tensione emotiva e conflitti verbali, mentre altri riusciranno a trovare un legame autentico e profondo, che potrebbe cambiare le loro vite.
Il tema musicale della serie è il brano Love Again, eseguito dal celebre gruppo globe, che accompagna e sottolinea le scene più emozionanti e sentimentali del reality.

Veduta notturna della casa del reality Badly in Love in Giappone

Cast completo del reality Badly in Love

Il cast di Badly in Love riunisce giovani adulti con storie di vita difficili e caratteri forti, tutti desiderosi di una seconda possibilità. Ognuno di loro porta sullo schermo il peso della propria esperienza e l’ardente desiderio di riscatto e di un futuro migliore, in una dinamica emotiva di grande impatto.

  • MEGUMI: conduttrice
  • Nagano: commentatore
  • AK-69: commentatore
  • Concorrenti principali: 11 ragazzi e ragazze giapponesi (i cui nomi e i ruoli narrativi si svelano gradualmente, di episodio in episodio).

Stefano Della Felce

Sono un grande appassionato di tv, seguo di tutto indistintamente, amo i dibattiti politici ed i programmi di informazione, ma non disdegno il gossip.

