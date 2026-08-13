È in onda su Amazon Prime Video il nuovo reality show dal titolo The Chosen in the Wild with Bear Grylls. Si tratta di un format di sopravvivenza che è curato da Bear Grylls.

The Chosen in the Wild with Bear Grylls, la nuova esperienza in tv del conduttore

La produzione, distribuita in tutti i paesi del mondo in cui Amazon Prime Video è attivo, rappresenta la nuova esperienza televisiva di Bear Grylls. Conduttore britannico classe 1974, ha ben presto ottenuto la grande popolarità anche in Italia grazie al ruolo di padrone di casa di programmi come Man vs Wild e Bear Grylls: L’ultimo sopravvissuto.

La società che ha curato la realizzazione dello show è la 5 & 2 Studios, che ha lavorato con la collaborazione della The Natural Studios e Workerbee. Oltre a essere il conduttore, Bear Grylls è anche il produttore esecutivo della trasmissione. Essa ha come regista Robert Austin Vanover.

Un viaggio che attraversa alcuni luoghi suggestivi degli Stati Uniti

Durante il nuovo reality show di sopravvivenza, diversi attori professionisti statunitensi si cimentano in un’avventura che li costringe ad affrontare sfide adrenaliniche immersi nella natura. Ad arricchire la trasmissione ci sono alcuni degli attori di The Chosen, una serie tv storica a tema religioso dedicata alla vita e al ministero di Gesù. I protagonisti, su Prime, sono accompagnati da Bear Grylls.

La prima edizione del reality show è composta da un totale di sei episodi. I concorrenti viaggiano in alcune delle location più suggestive degli Stati Uniti. In primis la Castle Valley dello Utah e il Parco Nazionale delle Canyonlands. Dopo le traversate dei fiumi Colorado e Ausable, le telecamere del format raggiungono il deserto del Gran Bacino, regione arida e che registra temperature molto rigide. Infine, i protagonisti entrano nella foresta degli Adirondack.

Gli attori nel reality devono cimentarsi in varie attività, fra cui il paracadutismo. Inoltre, per sopravvivere, si ritrovano costretti a mangiare tarantole e scorpioni.

The Chosen in the Wild with Bear Grylls, il cast

In primis, nella trasmissione con Bear Grylls presenzia Jonathan Roumie, che nella serie tv presta il volto a Gesù. Spazio, poi, a Paras Patel ed Elizabeth Tabish, che interpretano rispettivamente a Matteo e a Maria Maddalena. Partecipano, poi, Noah James e Luke Dimyan, che invece sono Andrea e Giuda. A tutti loro si aggiunge, infine, Dallas Jenkins, creatore e produttore esecutivo della serie tv The Chosen.