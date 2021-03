Condivi su















E’ andata in onda su Rai 1 la quinta e ultima serata di Sanremo 2021 e noi ve ne proponiamo la recensione. Questa volta gli intermezzi musicali di Rosario Fiorello sono stati in numero inferiore rispetto alle puntate precedenti. Decisione giusta vista la enorme quantità di musica che si è riversata sui telespettatori in cinque serate consecutive. Sarebbe il caso che Rai 1 prendesse adesso una pausa dall’intrattenimento musicale.

Sanremo 2021 recensione quinta serata

E’ il momento dei bilanci. Con il quinto appuntamento si è conclusa l’edizione 2021 della kermesse canora. Un festival sottolineato dall’incertezza della situazione pandemica in cui si è svolto. Ma, nonostante gli sforzi, il gradimento di pubblico si è rivelato inferiore rispetto allo scorso anno. Quest’anno è mancato il guizzo vincente, la novità, l’idea, la creazione, l’improvvisazione: elementi che erano presenti nella edizione 2020 con l’inusuale presenza di Rosario Fiorello spalmata lungo tutte le puntate e non come semplice guest star.

Nel vorticoso susseguirsi dello spettacolo che ha alternato momenti più alti ad altri di minore spessore, Amadeus ha cercato di trasformarsi a seconda dell’evoluzione del suo partner.

Lo ha seguito, rincorso, assecondato sullo stesso terreno del gioco a due, del rapporto ultra trentennale che si è manifestato in tutta la sua forza sul palcoscenico di Sanremo. Ed in maniera più intensa questa volta rispetto al 2020 perchè era in gioco, come non mai, la credibilità della coppia. Ma soprattutto della stessa manifestazione. Ed a dimostrazione di quanto asseriamo, è arrivato, per Fiorello, il Premio città di Sanremo che Amadeus ha voluto per lui.

La serata è scivolata via in una marea, ancora più intensa, di spot pubblicitari. Soprattutto quello dell’azienda telefonica sponsor unico di Sanremo 2021. Con la voce di Mina che ripeteva ininterrottamente “questa è Tim”, la réclame ha assunto quasi il ruolo di una canzone tra le canzoni. Oltre alle insistente presenza, da sottolineare anche l’inusuale durata degli spot che ha pochi precedenti nella storia della pubblicità.

Gli altri ospiti

Gli altri ospiti della serata si sono alternati a ritmo continuo sul palcoscenico dell’Ariston. Da una spigliata Serena Rossi, ad una presuntuosa Tecla Insolia, giovanissima protagonista della nuova pellicola di Rai fiction La bambina che non voleva cantare. Poi è arrivata Ornella Vanoni osannata ed omaggiata che, però, ha regalato al pubblico anche qualche stecca. Federica Pellegrini e Alberto Tomba per lo sport. Umberto Tozzi e qualche altra inflessione sbagliata, ancora per la musica. Velocità e ritmo in un andirivieni finalizzato a far provare l’ebrezza della kermesse a chi ancora non la conosceva.

E, per lo spazio dedicato alla sobrietà ed alla signorilità, ecco Giovanna Botteri, giornalista simbolo della pandemia nell’insolita veste di co-conduttrice. Una presenza che eguaglia la compostezza della Palombelli la sera precedente.

Archiviato Sanremo 2021, si pensa già al prossimo anno che sarà senza il duo Amadeus-Fiorello. A dimostrazione che si è concluso un ciclo. Forse si era concluso già lo scorso anno.