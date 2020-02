La vita promessa 2 arriva domenica 23 febbraio su Rai 1 con vecchi e nuovi personaggi. I protagonisti della prima stagione hanno subito una evoluzione che vi raccontiamo.

Dei nuovi invece vi anticipiamo le caratteristiche.

La vita promessa 2 personaggi storici

Carmela Rizzo (Luisa Ranieri)

Rimane l’anima della famiglia. Si sforza in tutti i modi di tenerla unita e tenta di mettere pace tra i figli che hanno iniziato ad avere dissidi tra di loro. Con Maria ha un rapporto tranquillo, con la nuora Rosa invece il dialogo è impossibile, perché la giovane aspira ad una sua indipendenza.

Carmela ormai è da anni negli Stati Uniti. È diventata una donna al passo con i tempi sa leggere, guida la macchina, si interessa delle problematiche sociali. Ma intimamente è rimasta una donna del Sud.

Vincenzo Spanò (Francesco Arca)

Sembrava morto nella stagione precedente. Invece è riuscito a salvarsi ma è stato rinchiuso per anni in un penitenziario di massima sicurezza. È riuscito a fuggire ed ora a New York esercita un potere mafioso sempre crescente. Vuole riprendersi Carmela che è la sua ossessione amorosa ed erotica.

Proprio questa passione smodata lo porta a compiere azioni audaci.

Matteo Ferri (Thomas Trabacchi)

L’imprenditore italiano è sempre innamorato di Carmela. La crisi economica che intanto si delineava in America lo ha costretto a tornare in Europa per rimettere in sesto ai propri affari. Ma Carmela è il suo pensiero fisso. Quando torna a New York per dare il suo aiuto nella ricerca del figlio di Carmela, Rocco, che è scomparso, i sentimenti per Carmela divampano con maggiore passione. Purtroppo la sua salute è in grave difficoltà.

Rosa Canuto (Miriam Dalmazio)

La giovane donna vuole diventare indipendente. E per allontanarsi dalla suocera accetta persino lavori molto umili. È ospite con i figli a casa di Carlo Ragusa che è diventato tipografo e giornalista. Con lui Rosa condivide gli ideali e le lotte contro gli speculatori edilizi che vorrebbero cacciarli via dal quartiere.

Una sera incontra un uomo gentile Cesare Vitale.

La vita promessa 2 personaggi – le new entry

Cesare Vitale (Arturo Muselli)

È un italo-americano di seconda generazione. Agente dell’FBI incaricato della lotta alla mafia italiana. Deve assolvere ad un compito complicato: catturare Lucky Luciano. La sua strada ad un certo punto si incrocia con quella di Antonio e di Rosa.

Bruno Morelli (Stefano Dionisi)

È un ebreo di origine italiana. Cardiologo molto bravo, emigra in Germania prima della presa di potere da parte di Hitler. Anche la moglie è ebrea. Hanno una figlia e sono una famiglia felice fino a quando non vengono promulgate le leggi razziali. É Mr. Ferri a suggerire a Morelli di fuggire in America.

Sarah Morelli (Sara Ciocca)

È la figlia di Bruno, una bambina ebrea che è costretta a fuggire dalla Germania. Riuscirà a farsi voler bene da Carmela che la tratta come una figlia.

Salvatore (Antonio Avella cederà il passo a Brenno Placido da grande)

Il figlio di Mosè ha tredici anni all’inizio della vicenda, ed avrà un ruolo importante all’interno della famiglia. Determinato e caparbio è molto legato alla nonna, ma non accetta la presenza di Alfio accanto alla madre.

I figli di Carmela

Antonio (Giuseppe Spata)

Antonio è rimasto una testa calda. All’insaputa della madre è diventato un uomo di Lucky Luciano. Presto però dovrà scegliere tra il bene ed il male.

Maria (Francesca Di Maggio)

Finalmente la giovane ha potuto coronare il suo sogno ed ha sposato Alfio, l’amore di sempre. Vive però nel rimorso per il suicidio di Mosè. Ha un lavoro autonomo e dà anche una mano nella gestione del ristorante di famiglia.

Rocco (Emilio Fallarino)

Da quando Rosa si è trasferita ha un unico desiderio: riabbracciare il figlio Angelino ed il piccolo Pietro.

Alfredo (Vittorio Magazzù)

Anche lui ha sofferto molto per le conseguenze della crisi economica. Troverà un’occasione di rilancio quando il sindaco di New York gli propone di candidarsi nella sua lista.