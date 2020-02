Nella puntata di oggi 25 febbraio di Il paradiso delle Signore, Angela (Alessia Dabandi) si mostra sempre più vicina a Riccardo (Enrico Oetiker). E tra di loro si ricostruisce la complicità del passato.

L’appuntamento è alle 15.40 su Rai 1, dal lunedì al venerdì, dopo la conclusione di Vieni da me.

Il paradiso delle Signore 25 febbraio – Angela consola Riccardo

Nella puntata di oggi de Il paradiso delle Signore, Angela cerca di stare vicino a Riccardo. E si sforza di non fargli pesare la difficile situazione familiare in cui si trova.Proprio per questo, il loro rapporto diventa sempre più intenso. Angela sa di essere innamorata del giovane Guarnieri, ma sa anche che il suo è un sentimento impossibile.

Spostiamoci a casa Amato. E’ tornato Antonio con la moglie Elena. Antonio guarda con sospetto al capo magazziniere che ormai sembra far parte del nucleo Amato. Agnese, intanto, nel tentativo di levarsi la fede si ferisce a un dito. Al Paradiso, Vittorio mostra a Gilberto l’angolo allestito per lanciare i nuovi cosmetici e gli presenta la capo commessa Clelia e Dora.

Irene coinvolge Rocco in un piano per far ingelosire Marina. Armando, invece, dopo aver fatto visita ad Agnese, si trova faccia a faccia con Antonio che gli intima di non approfittare della fragilità di sua madre.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.