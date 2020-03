Stasera in tv 8 marzo 2020. Si conclude la seconda e ultima stagione di La vita promessa su Rai 1. Tornano i talk della domenica sera, da Che tempo che fa a Live – non è la D’Urso, passando per Non è L’Arena. Ecco la programmazione completa.

Stasera in tv 8 marzo 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la terza puntata della fiction La vita promessa 2. Carmela (Luisa Ranieri) non riesce a lasciarsi andare con Bruno (Stefano Dionisi) nonostante lui si dichiari pronto a sposarla. Il ghiaccio tra Alfio e Turi sembra sciogliersi ma, dopo aver saputo la verità sulla morte del padre, Turi ha un crollo emotivo. In seguito confida allo zio Antonio di voler entrare in marina.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. L’emergenza causata dal coronavirus ha rivoluzionato anche la struttura del programma domenicale condotto da Fabio Fazio che, il 23 febbraio, è andato in onda senza pubblico in studio per motivi di sicurezza. Da casa, invece, lo hanno seguito in media 2.687.000 persone, pari al 10,6% di share.

Su Rai 5, alle 21.15, Prossima fermata Australia. Michael Portilio sale a bordo della linea ferroviaria Ghan, che taglia a metà l’Australia: da Port Augusta al porto di Darwin, il giornalista ricostruisce la storia di questo ambizioso progetto che si estende per 2000 miglia.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Anche questa sera, in quattro ore di diretta, Barbara d’Urso intervista i protagonisti delle vicende più discusse della settimana. Non mancheranno le “terribili sfere”, l’ormai mitica macchina della verità dell’Alabama, le buste “choc gold” e tutti gli elementi che rendono unico lo show domenicale di Canale 5.

Stasera in tv 8 marzo 2020 – programmi La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Massimo Giletti ospita Virginia Roberts Giuffrè, la testimone chiave del caso di Jeffrey Epstein (l’imprenditore statunitense arrestato per abusi sessuali e morto in carcere nel 2019). La Roberts è la principale accusatrice del principe Andrea.

Su Tv8, alle 21.15, Moto GP- G.P. del Quatar. In differita vediamo la prima prova del Motomondiale che si disputa sul circuito di Losail a Doha.

Su Nove, alle 21.25, il reality Camionisti in trattoria. Misha Sukyas torna sulla strada per farsi guidare nelle trattorie d’Italia, ovviamente dalle migliori guide che esistano: i camionisti. Oggi si trova in Campania per valutare il cibo, il prezzo, ma anche l’umanità dei ristoratori.

I Film Rai e Mediaset di questa sera domenica 8 marzo

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2015, di Sarah Gavron, Suffraggette, con Carey Mulligan. Londra, 1912: la giovane Maud Watts (Carey Mulligan), una donna di 24 anni che da quando ne aveva 7 lavora in una lavanderia industriale, aderisce a uno dei primi movimenti femministi della storia. Farà di tutto per far ottenere alle donne i loro diritti contro uno Stato sempre più brutale.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 2004, di Lasse Hallstrom, Il vento del perdono, con Jennifer Lopez, Robert Redford. Jean (Jennifer Lopez) arriva con la figlia nella fattoria di Einar Gilkyson (Robert Redford). Lei è stata sposata con l’unico figlio dell’uomo, morto in un incidente di cui Einar l’ha sempre ritenuta responsabile. M quando l’anziano scopre che è perseguitata da un corteggiatore violento, decide di difenderla.

Su Italia 1, alle 21.15, il film d’avventura del 2018, di Brad Peyton, Rampage: furia animale, con Dwayne Johnson, Naomie Harris. Lo studioso David Okoye (Dwayne Johnson) cura da molti anni George, un raro esemplare di gorilla albino. Quando un esperimento genetico mal riuscito trasforma l’animale in una creatura gigantesca e terribilmente aggressiva, Davis dovrà mettercela tutta per cercare di evitare una catastrofe.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2013, di Peter Segal, Il grande match, con Sylvester Stallone, Robert De Niro. Henry Sharp e Billy McDonnen sono due pugili di Pittsburgh in pensione. Un giorno vengono richiamati a sfidarsi sul ring per il match decisivo, abbandonato negli Anni 80 dal primo.

I Film sulle altre reti

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 1993, di Barry Sonnenfeld, La famiglia Addams 2, con Christopher Lloyd. Morticia diventa mamma per la terza volta. Per aiutarla viene quindi assunta una babysitter, che convince zio Fester a sposarla. In realtà la donna mira al tesoro di Gomez.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 1994, di Alex Proyas, Il corvo, con Brandon Lee. Un anno dopo essere stato assassinato assieme alla sua ragazza, il chitarrista Eric Draven torna dall’oltretomba. Guidato da un corvo, mette in atto la vendetta contro il malvagio che tiranneggia la città.