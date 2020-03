C’è posta per te diretta 7 marzo. Questa sera, Maria De Filippi condurrà l’ottava puntata di C’è posta per te. L’appuntamento è alle 21:25 su Canale 5 con le storie di vita dei protagonisti, tra sogni realizzati, amori, delusioni, litigi e riappacificazioni.

C’è posta per te diretta 7 marzo – Ospiti Panariello, Pieraccioni e Conti insieme a Zlatan Ibrahimovic

I grandi ospiti della serata saranno Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti. Il trio di amici e complici sul palco è reduce dal grande successo dello show teatrale con cui hanno girato l’Italia, chiuso in maniera trionfale con l’ultimo spettacolo in onda su Rai 1.

Sono stati Panariello e Pieraccioni ad inviare la lettera a Conti. Sulla scorta di quanto successo sabato scorso con Pio e Amedeo, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vedremo solo a puntata iniziata il motivo della convocazione e la sorpresa che li attende. Spettacolo assicurato.

La rivalita tra Carlo Conti e Maria De Filippi è tra le più vive degli ultimi anni. Ma è vissuta in maniera distesa, sana e amichevole da entrambi, come dimostra anche la recente sfida tra La Corrida e Amici, al venerdì sera. Dopo pure la co-conduzione di Sanremo 2017, quindi, l’arrivo di Carlo Conti negli studi Mediaset, dunque, è tutt’altro che sorprendente.

Insieme al trio, parteciperà a C’è posta per te anche il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. Sarà il protagonista di un regalo per uno dei partecipanti allo show.

Maria De Filippi se la vedrà anche questa sera con Una storia da cantare, su Rai 1. Durante tutte le scorse settimane, tuttavia, non c’è stata mai partita e lo show di Canale 5 si è confermato il programma da battere in fatto di ascolti.

La diretta del 7 marzo potrebbe essere una delle ultime puntate della stagione – dal momento che un ciclo, di solito, comprende tra le otto e le dieci puntate – ma Mediaset non ha ancora comunicato quante sono le serate totali previste.

Panariello Pieraciconi e Conti subito protagonisti

Maria De Filippi apre la puntata parlando di una storia tra Gianna e Carlo, risalente a 39 anni fa. Si conobbero e si misero insieme, ma ad un certo punto lei lo lasciò, perché lui voleva ‘correre troppo’, a detta di Gianna. Il Carlo di cui parliamo è Carlo Conti. Ora, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni vogliono fargli una sorpresa scherzosa: farlo incontrare con Gianna, che è in studio con il marito Fabio.

Carlo Conti ha accettato l’invito ed arriva entusiasta sul divanetto davanti la busta di C’è posta per te. “Sorellina mia!”, saluta Maria De Filippi, abbracciandola a lungo.

I due amici inscenano un certo risentimento per qualcosa che Conti gli avrebbe nascosto. Lo fanno con la consueta simpatia, trasformandolo in un piccolo spettacolo.

Per prima cosa, provano a fargli riconoscere Fabio, che però nel frattempo è stato camuffato. Poi, portano in studio una Fiat 127 rossa, l’auto di Conti, 39 anni fa: è l’auto su cui baciò per la prima volta Gianna. “Con quest’auto passasti a prendere una ragazza…” gli dice Pieraccioni; “Beh, all’epoca molte”, risponde spavaldo Conti.

Era l’8 marzo e Carlo Conti faceva il dj. “Era ancora bianco” ripetono Panariello e Pieraccioni, chiedendo a Maria De Filippi di ‘sbiancare’ Conti per rendere più realistica la ricostruzione.

Infine, fanno entrare la signora Gianna e sottopongono Conti ad una ‘Ghigliottina’ in stila L’Eredità per fargli indovinare il nome della donna.

“È una figlia che non sapevi di avere”, scherza Giorgio Panariello.

Poi, la busta si apre e l’incontro si compie, nel divertimento generale.