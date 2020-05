L’Eredità torna con Flavio Insinna su Rai 1 da lunedì 4 maggio. Il game show della fascia preserale era stato interrotto dal 23 marzo scorso a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Da quel momento, fino a domenica 3 maggio, sono andate in onda le repliche dell’ultima edizione iniziata a settembre 2019.

L’Eredità Flavio Insinna torna su Rai 1 con puntate di solidarietà

L’Eredità riprende il suo posto nel palinsesto rispettando tutte le regole e le indicazioni imposte dalla Fase 2 dell’emergenza Covid – 19. Flavio Insinna gestisce alcune puntate particolari di solidarietà che hanno un senso nel momento difficile in cui stiamo vivendo.

Con l’accordo e il sostegno della Rai il programma vuole offrire il proprio contributo di solidarietà all’Organizzazione che ha operato per affrontare la crisi dovuta al Coronavirus, il dipartimento della Protezione Civile.

L’Eredità i tornei settimanali

Le puntate sono dedicate ai campioni della storia recente del game show. In particolare Insinna presenta una serie di tornei settimanali. Protagonisti sono i principali concorrenti delle edizioni precedenti che giocano per devolvere interamente le proprie eventuali vincite in beneficenza.

La gara tra i campioni di ieri si svolge con tutte le modalità del format conosciuto. Ci sono, insomma le varie competizioni da La sfida dei Sette che apre il game a Questo o quella, il secondo scontro. Poi c’è la gara in cui bisogna posizionare alcuni eventi negli anni giusti in cui sono avvenuti. Arrivano successivamente I Paroloni, parole complicate, spesso arcaiche e di uso poco comune, di cui bisogna individuare il significato. C’è poi Il Triello a cui seguono I calci di rigore. E infine la temutissima Ghigliottina.

Tutti i partecipanti-Campioni avranno un solo obiettivo: vincere la sfida finale della Ghigliottina e contribuire così alla Fase Due della riapertura e della ricostruzione.

Come dare il proprio contributo a L’Eredità