Stasera in tv 8 maggio 2020. Serata speciale dedicata ai David di Donatello. La consegna dei riconoscimenti avviene rispettando le nuove regole del distanziamento sociale. Torna Quarto Grado su Rete4 e si occupa ancora di Covid – 19. C’è su La7 anche Propaganda live con Diego Bianchi. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 8 maggio 2020 Programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno e Rai Movie, alle 21.25, David di Donatello 2020. La 65° edizione dei David di Donatello era fissata per il 3 aprile, ma è stata posticipata a stasera a causa della pandemia di Covid19. Al timone, con modalità inedite, c’è Carlo Conti. I film che hanno ottenuto il maggior numero di candidature sono Il traditore, Il primo Re e Pinocchio.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. La prima parte racconta il mondo dell’artista Vittorio Giardino, attraverso le impressioni e i giudizi di esperti e critici letterari. La seconda parte del programma è dedicata ad Ettore Spalletti, pittore e scultore scomparso lo scorso anno.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Continua il programma di approfondimento dedicato ai casi irrisolti del passato e della cronaca recente. Al centro del dibattito la nuova fase dell’emergenza Covid19. Al timone ritroviamo Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. Per contattare la redazione inviare una mail a quartogrado@mediaset.it

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Scherzi a parte. Continuano i momenti più divertenti della nona stagione del programma trasmessa nel 2005 e condotta da Massimo Boldi, Alessia Marcuzzi e Diego Abatantuono. Tra gli artisti stranieri che sono state vittime degli “scherzi” ci sono Dustin Hoffman e Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful.

Programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Nuovo appuntamento con il talk di Diego Bianchi, alias Zoro. Al suo fianco, Marco “Makkox” Dambrosio. Tra gli ospiti, collocati rigorosamente a un metro di distanza, il fumettista Michele Rech, meglio noto con lo pseudonimo Zerocalcare.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent – The Best Of. Secondo appuntamento con il meglio della sesta stagione, la prima prodotta da Sky, del talent condotto da Vanessa Incontrada. I giudici sono Frank Matano, Nina Zilli, Luciana Littizzetto e Claudio Bisio.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio. Le nuove puntate dovrebbero ricominciare il 15 maggio. Intanto, continuiamo a vedere il meglio delle imitazioni di Maurizio Crozza. Come quella del Presidente della Campania.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carraro e Katia Follesa fanno tappa nella Riviera Romagnola alla ricerca delle migliori pasticcerie delle famose località. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il trofeo tra “Tommasini”, “Lievita” e “Soriani”?

Stasera in tv 8 maggio 2020 i film in onda

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Woody Allen, La ruota delle meraviglie, con Kate Winslet. New York, Anni 50. Ginny (Kate Winslet), moglie insoddisfatta di Humpty (Jim Belushi), un ex alcolizzato che lavora al Luna Park di Coney Island, si innamora dell’affascinante bagnino Mickey (Justin Timberlake). Un giorno però il ragazzo conosce Carolina (Juno Temple), figlia di primo letto di Humpty.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1998, di Stuart Baird, U.S. Marshals – Caccia senza tregua, con Tommy Lee Jones. Samuel Gerard e la sua squadra devono catturare un agente del controspionaggio: è accusato di aver compiuto due omicidi e di aver venduto informazioni ai cinesi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Woody Allen, Blue Jasmine, con Cate Blanchett, Alec Baldwin. Jasmine, vedova di un finanziere senza scrupoli, si trasferisce nella modesta casa della sorella adottiva Ginger. Smarrita e in balia degli antidepressivi, cerca di ricostruirsi una vita.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film fantastico del 2008, di Gil Kenan, Ember –Il mistero della città di luce, con Harry Treadaway, Saoirse Ronan. Il generatore che da duecento anni sta donando luce e vita alla città di Ember si sta misteriosamente spegnendo. Doon e Lina sono decisi a trovare una via di salvezza.

I film in onda su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Yorgos Lanthimos, La favorita, con Emma Stone. Alla corte della regina Anna Stuart, non più giovane e con problemi di salute, il potere viene amministrato dalla sua consigliera Sarah. L’arrivo di Abigail sconvolge gli equilibri.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di Dean DeBlois, Dragon Trainer 2. Hiccup e Sdentato sono diventati ormai una coppia inseparabile. Un giorno, mentre solcano il cielo, scoprono una grotta di ghiaccio. E’ la casa di centinaia di nuovi draghi selvaggi e di un misterioso dragon trainer.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2012, di Tony Gilroy, The Bourne Legacy, con Jeremy Renner. La Cia teme che un programma segreto, studiato per addestrare le sue spie, venga scoperto. Il creatore del progetto decide allora di cancellarne ogni traccia, a partire dall’agente Aaron Cross.