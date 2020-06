La 5 propone questa sera il film per il piccolo schermo dal titolo Burden of Evil Il peso del Male. La pellicola ha la durata di un’ora e ventisei minuti, è una produzione statunitense datata 2012 ed ha forti atmosfere da thriller. Il titolo originale è Burden of evil.

Precedentemente è andata in onda su Iris, Rete 4 e su Canale 5. Per la prima volta è trasmesso da La5.

Burden of Evil Il peso del Male – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del film è di Michel Monty. Protagonisti principali sono Caitlyn Conner e Frank McDermott interpretai rispettivamente dagli attori Natalie Zea e Ron Lea.

Le riprese si sono svolte a Montreal, nel Quebec, in Canada.

La produzione è della Incendo Productions con il patrocinio del Credito d’imposta canadese per la produzione cinematografica.

Burden of Evil Il peso del Male – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista una nota e affermata detective Caitlyn Conner abituata a lavorare con un altrettanto bravo collega. Con lui condivideva anche parte della sua vita personale e privata. Quest’ultimo viene ucciso da uno psicopatico criminale in maniera brutale. Ma Conner giura di vendicare il collega. L’assassino vene arrestato e consegnato alla giustizia. Ma in seguito riesce a fuggire. E si mette sulle tracce della Conner, ignara di essere finita anche lei nel mirino del pazzo che ha un piano criminale da portare a termine.

Molto presto, però, Caitlyn inizia ad essere perseguitata dall’uomo che si dimostra un altrettanto pericoloso stolker. Ha bisogno di sentirsi al centro delle attenzioni sempre e in ogni modo.

Proprio per il suo narcisismo sfrenato decide di rapire la figlia di un noto e potente uomo politico. Si tratta del senatore Pitfield (Michael Ironside) che aspira a diventare Presidente degli Stati Uniti

Il finale del film

Il politico si rivolge alla Connor. Le chiede di prendersi cura delle indagini e di scoprire chi ha rapito la figlia. La detective comprende subito che si tratta dello psicopatico folle che le ha ucciso il collega. Ma accetta l’incarico. E’ arrivato, finalmente, il momento di vendicarsi.

Per portare alla luce il criminale si fa autorizzare ad entrare nelle sue pagine social, in particolare entra in una rete di giochi sadici frequentata dell’assassino. E scopre che il crimine è molto più contorto di quanto si possa immaginare. Soprattutto viene alla luce che lo psicopatico non ha agito da solo. Fa parte di un complotto molto più esteso e diabolico.

Burden of Evil Il peso del Male – il cast completo

Di seguito il cast del film Burden of Evil Il peso del Male e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori