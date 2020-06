Rai 1 manda in onda questa sera in replica, Buon Compleanno Pippo. Lo show fu proposto lo scorso 7 giugno 2019 per festeggiare gli 83 anni di Baudo, l’Uomo Televisione e i 60 anni della sua costante presenza in video.

Buon compleanno Pippo replica

Con la replica di Buon compleanno Pippo, Rai 1 ha riempito un altro tassello del sabato sera. Questa collocazione è appannaggio oramai di continue riproposizioni di show e programmi, a causa dell’emergenza sanitaria che ha bloccato le nuove produzioni.

E così quest’anno la Rai si ritrova ad omaggiare il Re dei Conduttori made in Italy. Ma lo fa con la medesima festa di compleanno organizzata lo scorso anno per altri motivi. Una festa tirata fuori dai cassetti dei magazzini Rai in condizioni di precarietà di contenuti.

E poichè Pippo è sempre Pippo, amatissimo dal pubblico trasversale, ecco che mamma Rai affida a lui lo scontro con Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. Lo show di Paolo Bonolis su Canale 5, infatti, sempre in replica, ha sempre vinto contro qualsiasi tipo di concorrenza.

Ad accompagnare il Pippo nazionale verso gli 84 anni, o meglio verso gli 83 bis, ci sono i più grandi artisti italiani.

Gli ospiti dello show

Fiorello è il primo ospite e dà il via al compleanno bis.Lo show man esordisce spiegando che ci voleva Pippo Baudo per farlo ritornare su Rai1 e che una sola puntata non basta per raccontarlo. Oggi, alla luce di Sanremo 2020, sappiamo che Rai 1 è diventata la casa di Fiorello.

Seguono poi Jovanotti, Albano e Romina, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Solenghi e Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Ficarra e Picone e Laura Pausini.

Singolare l’intervento di Magalli che entra in studio accompagnato da un pastore tedesco. Il cane è il nipote di Rin Tin Tin, il quattrozampe a cui Baudo deve la sua carriera. Allora mentre andava in onda la serie, Baudo aveva registrato Sette voci, lasciato dalla Rai in stand – by in quanto il progetto non era così convincente. Successivamente una puntata di Rin Tin Tin non arrivò in tempo. E la Rai fu costretta a mandare in onda proprio Sette Voci. Fu un successo.

Insieme a Pippo Baudo gli ospiti raccontano storie e aneddoti personali legati alla loro amicizia con il festeggiato. Previste performance dal vivo, con l’Orchestra diretta dal maestro Bruno Biriaco.

Il programma, anche in replica, vuole porsi come un percorso nella seconda metà del Novecento, attraversato quasi totalmente dalla professionalità di Baudo.

La regia è di Fabrizio Guttuso