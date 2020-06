Questa sera, venerdì 26 giugno, andrà in onda su Rai 1 la terza puntata di Top Dieci. Appuntamento alle 21:25 dagli Studi Rai Fabrizio Frizzi, dove Carlo Conti condurrà una sfida serratissima tra due squadre di vip che giocano ad indovinare classifiche della cultura pop italiana degli ultimi sessant’anni.

Top Dieci, 26 giugno, diretta del programma di Carlo Conti

Inizia il programma. Carlo Conti presenta i concorrenti di questa sera.

La prima squadra, gli ABC, è composta da: Maddalena Corvaglia,Orietta Berti, Albano Carrisi

La seconda squadra, i Romani, è composta da: Giancarlo Magalli, Claudia Gerini, Enrico Brignano

La sfida parte dagli anni ’80 e dal celebre programma del sabato sera, Fantastico. La prima classifica è quella delle sigle più amate di Fantastico.

10 L’amore è – Cuccarini, Martines

9 Soldi – Renato Zero

8 Ceralacca – Heather Parisi

7 Sugar sugar – Cuccarini

6 Tutto matto – Cuccarini

Alle squadre spetta individuare le prime cinque posizioni. Gli ABC indovinano che al quinto posto c’è Crilù – Parisi. Al quarto posto c’è L’aria del sabato sera – Goggi (indovinata dai Romani). Sul gradino più basso del podio c’è Ballo ballo – Carrà ed a scoprirlo è Albano per gli ABC. Al secondo posto c’è Cicale – Parisi, indovinata ancora una volta dagli ABC. Al primo posto c’è Disco bambina – Parisi.

Gli ABC chiudono la prima sfida per 5 ad 1. La seconda classifica è quella dei litigi tra moglie e marito. Orietta Berti indovina che uno dei motivi principali è la gestione dei soldi (1° posto). Ulteriori motivi sono i figli, la gelosia, poca passione, parenti serpenti, tavoletta del wc, dentifricio spremuto male, possesso telecomando, social, faccende domestiche. La manche si chiude con 10 punti per ABC e 7 per i Romani.

Si torna agli anni ’70 per indovinare la hit parade di quell’anno. Battisti, Aphrodite’s Child, Beatles, Dik dik, Mango, Mina, Nicola Di Bari,Mungo Jerry, sono gli artisti che all’epoca erano al top. Primo in classifica era però Modugno con “La lontananza”.

La quarta classifica vede i mestieri più diffusi nel 1961 a confronto con quelli più diffusi al giorno d’oggi. Sul podio troviamo agricoltori, operai ed artigiani nel 1961, impiegati, operai e commercianti oggi.

Si passa poi alla classifica delle hit del 1982:

5 Avrai – Baglioni

4 Bravi ragazzi – Bosè

3 Reality – Sanderson

2 Paradise – Cates

1 Der Kommisar – Falco

Carlo Conti intervista Loretta Goggi. La grande cantante, attrice, imitatrice e conduttrice, si racconta e ripercorre le tappe della sua carriera che ricorda con più affetto ed orgoglio. I programmi a cui è più legata sono “Via Teulada 66”, “Loretta Goggi in quiz” e “Ieri Goggi e domani”.

Rivedendo alcuni filmati la Goggi si commuove. Loretta svela poi le sue canzoni a cui è più legata: “Io nascerò”, brano che ha segnato l’inizio della sua collaborazione con Mango; “Estoy Ballando”, una canzone portata al successo insieme alla sorella Daniela con le Hermanas Goggi; “Il mio uomo”, un brano di Ron e Dalla.

Le squadre si sfidano e tentano di indovinare quali sono i personaggi più imitati da Loretta. Vanoni, Pravo, Cinquetti, Berti, ma la più imitata è Mina.

Enrico Brignano ringrazia la Goggi perchè ritiene che se oggi lui può svolgere il suo mestiere è anche grazie a lei. “Voglio cogliere questa occasione. Sei stata straordinaria, sarai sempre nel mio cuore perchè nelle interviste mi sono sempre ispirata a quell’attore, a quel cantante, ma non ho mai detto il tuo nome. Quando guardavo la televisione e vedevo te, se sono qui è anche grazie a quelle trasmissioni ed all’averti visto in quelle situazioni lì. Grazie” – dice. La Goggi apprezza moltissimo il complimento e ringrazia.

Si passa ad una nuova classifica: moda anni ’70. Gli indumenti più portati sono i pantaloni a zampa d’elefante, la camicia con collettone a fantasia, gli hot pants e l’eskimo.