Stasera 26 giugno 2020 è in diretta alle 21.25 su NOVE l’ultima puntata della stagione 2020 di Fratelli di Crozza. Il comico genovese è ancora senza pubblico in osservanza alle disposizioni governative anti Covid. Anche nell’appuntamento finale i telespettatori rivedono le parodie di nuovi personaggi come il Professor Locatelli, Fontana e Gallera, Luca Zaia e Irene Pivetti.

A loro si aggiungono altre maschere che hanno accompagnato gli spettatori in un periodo difficile della storia nazionale.

Tutte le puntate della stagione 2020, comprese le singole imitazioni estrapolate, sono disponibili in streaming sulla piattaforma online DPlay. Il servizio del canale NOVE permette anche di vedere la puntata di stasera in diretta.

Fratelli di Crozza diretta 26 giugno 2020 – La parodia di Giuseppe Conte

Fratelli di Crozza di stasera, 26 giugno 2020, inizia con un filmato riassuntivo della situazione economica nazionale. Nel video il Premier Giuseppe Conte parla degli obiettivi per l’Italia del post-Covid. Poco dopo, però, è Maurizio Crozza a diventare Giuseppe Conte in una parodia. “Gli stati generali sono serviti per dire che l’unico progetto che possiamo perseguire con forza è… niente.” dichiara Crozza-Conte.

Terminato lo sketch, Crozza parla in un monologo della situazione dei partiti politici in Italia. In particolare si esprime sulla deriva dei politici pentastellati verso altri partiti, e sul ripristino dei vitalizi ai parlamentari. Mentre parla indossa un pezzo alla volta il travestimento da Antonio Razzi. “Entra in parlamento pure tu” dice Crozza-Razzi ad Andrea Zalone “Una volta che sei dentro ti diamo il primo, il secondo, il dolce… è come nei ristoranti 6 stelle.” prosegue. “Non erano 5 le stelle?” chiede Zalone. “Che sei del movimento te?” risponde Crozza-Razzi.

Fratelli di Crozza diretta 26 giugno 2020 – L’imitazione di Luca Zaia

“Zingaretti quando parla è uno che smuove le masse. verso destra, ma le muove” continua Crozza in apertura del monologo successivo. L’argomento principale sono le prossime elezioni di settembre. Con una musica circense in sottofondo, il comico inizia ad elencare “La top 4 dei politici preferiti dagli italiani”. Il primo è Giuseppe Conte, la seconda Giorgia Meloni, il quarto Matteo Salvini. Mentre terzo c’è Roberto Speranza. “L’invisibile, non compare mai” commenta Crozza.

Il protagonista del monologo, però, è Luca Zaia. Così, terminato il monologo Crozza si allontana per travestirsi dal presidente del Veneto. “Ormai i bambini gli mandano i disegni come a Kim Jong-un” racconta Crozza. Per questo durante l’imitazione Crozza Zaia fa una rassegna dei disegni e dei regali che gli sarebbero stati inviati. “Te dico una cosa che adesso farà inc***ar qualcuno: il regalo più bello che mi è arrivato in questa quarantena è la gondola fatta coi dentini da latte dei bambini veneti” afferma Crozza Zaia.

Fratelli di Crozza diretta 26 giugno 2020 – Le parodie di Carlo Calenda e Flavio Briatore

Dopo un’interruzione pubblicitaria Fratelli di Crozza riprende con l’imitazione di Carlo Calenda. Il leader del movimento politico Azione ha rilasciato numerose interviste durante le ultime settimane. E ha pubblicato alcuni tweet durissimi nei confronti di Flavio Briatore, da cui è scaturita un’aspra faida.

“Io del fallimento vado fiero.” esordisce Crozza-Calenda. “Io sono quello che prima scrive una mail di 100 pagine, e poi accendo il computer. Nei fallimenti ci sguazzo.” prosegue.

Terminata la parodia di Calenda, Crozza inizia un nuovo monologo in cui commenta una rassegna stampa delle ultime dichiarazioni di Flavio Briatore. Che poco dopo impersona in un nuovo sketch.

“Sono una manica di blabblabloni matti, il Governo sono genti che mi devono pagare i danni!” sbraita Crozza-Briatore. Il vero Flavio Briatore, infatti, avrebbe dichiarato di voler indire una petizione popolare per chiedere i danni al governo vigente, in seguito alle decisioni prese durante la pandemia. “Tanto il popolo non ci ha niente da fare, di sua natura non ha un senso. Li faccio sentire che servono a qualcosa” prosegue Crozza-Briatore.

La parodia di Irene Pivetti

“In Italia il salto da Vip al Parlamento è già accaduto tante volte” racconta Crozza in apertura di un nuovo monologo. “Nel mondo c’è solo un caso di percorso inverso. Diventata famosa con la politica, ha poi iniziato a fare altro” continua Crozza riferendosi a Irene Pivetti. “Credo che siamo pronti per l’ultimo capitolo della saga” termina il comico prima di iniziare, per l’ultima volta in questa stagione, la parodia dell’imprenditrice.

Durante l’imitazione Crozza-Pivetti è più svampita e incomprensibile che mai. “Ho 10 kg di gelato sciolto da far ricongelare ai cinesi. Se lei mi da 80.000 Euro in frigoriferi…” racconta Crozza-Pivetti a Zalone. “Voglio rientrare in politica, fare un partito, un movimento, un movimento sexy, una mano alla cintura…” continua poi Crozza-Pivetti.

L’imitazione di Franco Locatelli

Novak Djokovic è positivo al Coronavirus. Questa la notizia di apertura con cui Crozza inizia un nuovo monologo. “Il Covid è insidioso, ma le informazioni che abbiamo sono contraddittorie” continua Crozza. Si riferisce al fatto che l’OMS, i medici e i virologi italiani e da tutto il mondo non starebbero comunicando efficacemente con la popolazione. “L’unico che può fare un po’ di chiarezza è lui: Locatelli” termina Crozza. Che subito dopo il monologo inizia la parodia del Professor Franco Locatelli.

Crozza Locatelli si esprime utilizzando parole ancor più auliche e arcaiche del solito. “Non ne sa nemmeno una vero?” gongola Crozza-Locatelli parlando con Zalone. “Come godo” si compiace poco dopo. “Prenda nota, non faccia lo sgarziglione!” continua Crozza-Locatelli.

Durante le puntate della stagione 2020 fra Crozza-Locatelli e Zalone si è creata una certa complicità. Così, Crozza-Locatelli propone a Zalone un viaggio in un convento di Cuneo. “Pensavo fosse nata una amicizia, per tutte le volte che l’ho ringraziata” continua Crozza-Locatelli al rifiuto di Zalone.

La parodia di Vittorio Feltri

L’ultima imitazione della puntata conclusiva di Fratelli di Crozza 2020 è, come per ogni puntata precedente, quella di Vittorio Feltri. Ieri Feltri ha compiuto 77 anni, e si è dimesso dall’ordine dei giornalisti. “Questo significa che a casa con mia moglie posso dire il ca**o che mi pare. Questo sì che sarebbe da festeggiare con un dolce. Magari la ciliegina della Boschi” afferma Crozza-Feltri.

Terminata l’imitazione, Crozza dichiara ufficialmente terminata la stagione 2020 del suo one man show. Ringrazia la Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone, gli autori, tutto lo staff e la produzione. “Vi voglio bene!, Ci rivediamo a settembre. Ora prendo pinne, mascherine, una cupola di plexiglas e vado al mare” conclude il comico prima di lasciare il palco.