I Passatempi sono i nuovi campioni di Reazione a catena. Hanno strappato il titolo a I Sarà Sarà nella puntata di sabato 25 luglio del game di Rai 1 condotto da Marco Liorni nella fascia preserale.

Reazione a catena I Passatempi, il loro percorso

Niente faceva immaginare che I Passatempi, il gruppo di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, potesse perdere così clamorosamente all’Intesa vincente. Questo gioco è il più importante di Reazione a catena e determina proprio i vincitori di puntata che, successivamente arrivano all’Ultima catena e dopo all’Ultima parola.

Gli sfidanti, I Passaparola, vengono da Cosenza. E sono formati da papà Saverio e dai due figli Federico e Carmen. Hanno affrontato la prima parte del game in svantaggio rispetto ai campioni che, tra l’altro, avevano anche accumulato un buon bottino.

Secondo il regolamento del game, I Passatempi hanno giocato per primi a L’intesa vincente in quanto si trovavano in svantaggio economico. Dopo un avvio a rilento, sottolineato anche da Marco Liorni, sono riusciti a indovinare 14 parole. Hanno utilizzato anche i due raddoppi a disposizione dando le risposte esatte.

Quando è stato il turno de I Sarà Sarà, la situazione si è subito mostrata difficile da gestire. Tra i passi utilizzati e il secondo raddoppio sbagliato, i campioni sono arrivati a mettere insieme solo 9 parole. Non solo bastate ed hanno goliardicamente salutato Liorni ed il pubblico di Rai 1 con un simpatico “Ciao” dato come risposta all’ultima domanda, tra l’altro non formulata. Mancava, infatti, solo un secondo che il conduttore ha dovuto utilizzare, come da regolamento.

L’Ultima catena e L’Ultima parola

Con un bottino di 97 mila euro I Passatempi sono giunti all’Ultima Parola. Nel districare le varie catene hanno dimezzato soltanto una volta, utilizzando tutti e due i jolly a disposizione.

Il bottino con cui si sono presentati a L’Ultima parola era di 48.500 euro.

La catena era cosi composta. Il primo elemento era Caldo. Il secondo da indovinare iniziava con Fr e finiva con O.

I Passaparola hanno acquistato il terzo elemento che era Riposato. Hanno così dimezzato il montepremi che si è ridotto a 24.250 euro.

La risposta che hanno fornito a Marco Liorni era Fresco.

I nuovi campioni hanno indovinato e conquistano il nutrito montepremi di 24.250 euro.

Tornano questa sera a difendere il titolo. Ma soprattutto devono dimostrare di essere un gruppo che dura in video e non scompare come una meteora.

Infine: gli ascolti di Reazione a catena volano davvero alto. Il game è sempre al di sopra del 21% con punte che superano anche il 24%.

Qui il link per rivedere la puntata.