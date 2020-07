Domenica 26 luglio,alle 09.40 su Rai 1, Paesi che vai arriva a Perugia. Il conduttore Livio Leonardi racconta tutte le bellezze della città, piccolo gioiello italiano, nota per le mura difensive attorno al centro storico. Nel suo punto più alto, Porta Sole, il capoluogo umbro raggiunge i 494 metri d’altezza. Per tale caratteristica è la città italiana più popolata fra quelle situate a un’altitudine superiore a 250 metri.

Paesi che vai Livio Leonardi a Perugia si occupa della nobile casata dei Baglioni

Livio Leonardi, ideatore e conduttore del programma, accompagna il suo pubblico sulle tracce della nobile casata dei Baglioni, che governò la città dal 1438 al 1540.

Il conduttore attraversa i tremila anni di storia cittadina, fino ad arrivare a una delle vette più sfolgoranti della storia di Perugia. Quando i protagonisti furono proprio i Baglioni, il conduttore documenta le rivalità familiari che arrivano persino all’omicidio.

Siamo nel cuore del glorioso Rinascimento italiano. In questo periodo lasciarono un profondo segno nella città artisti prestigiosi come il Perugino e il Pinturicchio.

Sono gli anni in cui si formò anche il grande Raffaello Sanzio di cui proprio quest’anno si celebrano i cinquecento della scomparsa.

Paesi che vai si serve di un linguaggio che coniuga la realtà e l’immaginario per raccontare la storia e le eccellenze del nostro Paese. Tra cultura, bellezze architettoniche e l’ausilio delle atmosfere cinematografiche, il programma di Rai 1 fa rivivere il passato nel racconto televisivo.

Ma la storia e l’arte non costituiscono l’unico filo conduttore. Tra i luoghi più suggestivi e scenografici, infatti, Livio Leonardi utilizza immagini televisive e cinematografiche grazie alle quali Perugia è stata conosciuta non solo a livello nazionale.

Le suggestioni televisive e cinematografiche

In questa puntata Livio Leonardi propone alcune immagini di serie televisive di Rai 1 legate in particolare modo a Perugia.

Tra queste Il nome della rosa e Luisa Spagnoli, una delle eccellenze nel settore della moda, perugina doc. Ma rivedremo anche scene di Fumo di Londra con Alberto Sordi.

E per finire, i telespettatori possono ammirare la Cascata della Marmore, una delle più alte e famose d’Europa, tra incantevoli bellezze naturali e sport. Ricordiamo che la Cascata delle Marmore è stata tra la metà del Settecento e l’Ottocento, una tappa fissa dei viaggiatori del Gran tour d’Europa. Tutti coloro che, dal Regno Unito e dall’America arrivavano in Europa, e quindi, in Italia, non potevano fare a meno di visitare questo luogo incantato. E, nei loro racconti di viaggio, lo raccomandavano caldamente.

Appuntamento, dunque, su Rai1 domenica 26 luglio alle 09.40 per un viaggio dentro la Storia, in compagnia di Paesi che vai e di Livio Leonardi.

Paesi che vai gode del Patrocinio del MIBACT