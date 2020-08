Stasera in tv 15 agosto 2020. La serata di Ferragosto è all’insegna di film e repliche. Da Una storia da cantare a La sai l’ultima, è un crescendo di programmi già visti. Ecco nei dettagli quanto vedremo questa sera.

Stasera in tv 15 agosto 2020, programmi Rai, Mediaset, Real Time

Su Rai uno,alle 21.25, il programma musicale Una storia da cantare. Rivediamo la puntata del programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero dedicata a Lucio Dalla. Tanti gli ospiti: tra loro gli amici più cari come Rone gli Stadio, che attraverso canzoni, ricordi e curiosità raccontano l’artista. In studio anche Renzo Arbore, Gigi Proietti, Patty Pravo e Il Volo.

Su Rai 5, alle 21.15, lo spettacolo Donka. Secondo appuntamento con il ciclo dedicato alla Compagnia di attori, danzatori, acrobati e musicisti Finzi Pasca. Questa sera viene proposto l’emozionante spettacolo in cui la magia del circo rende omaggio al russo Anton Cechov.

.Canale 5 manda in onda la replica dello show condotto da Ezio Greggio, affiancato da Romina Pierdomenico. Anche stasera i tre “jolly” (Valentina Persia, Alessandro Paci e Geppo Show) vengono chiamati dai coach a raccontare un cavallo di battaglia per incrementare il punteggio della loro squadra.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Prima di sposare la sua fidanzata, Tommy vuole perdere peso. Ma per riuscirci deve prima affrontare un problema legato al suo passato che sembra essere la causa dell’alimentazione patologica che gli impedisce quasi di stare in piedi.

Stasera in tv 15 agosto 2020, i film in onda

Su Raitre, alle 21.20, il film western del 1968, di Sergio Leone, C’era una volta il West, con Claudia Cardinale, Henry Fonda. Jill McBain (Claudia Cardinale) è la vedova di un proprietario terriero, ucciso dal bandito Frank (Henry Fonda) su mandato di un faccendiere. Anche lei è in pericolo, ma in suo soccorso arriva un meticcio che si fa chiamare Armonica (Charles Bronson) e ha un conto in sospeso con Frank.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2012, di Deep a Mehta, I figli della mezzanotte, con Shriya Saran, Satya Bhabha. Bombay, 1947. Allo scoccare della mezzanotte del 15 agosto, un’infermiera scambia due neonati: Shiva, figlio di una famiglia benestante, e Saleem, della casta più umile.

Su Italia 1, alle 21.10, il film fantastico del 2007, di Matthew Vaughn, Stardust, con Charlie Cox, Claire Danes. Nell’Inghilterra vittoriana, il coraggioso Tristan (Charlie Cox) scavalca il muro che separa il villaggio dove abita dalla fantastica città di Stormhold. Lì conosce Yvaine (Claire Danes), minacciata da alcuni criminali che vogliono sottrarle un rubino dai poteri favolosi. E’ l’inizio di una serie di incredibili avventure.

Film Tv8, 20 Mediaset, Iris

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 1992, di Robert Redford, In mezzo scorre il fiume, con Craig Sheffer, Brad Pitt. Montana, 1910. Norman e Paul, i due figli del reverendo Maclean, crescono con il culto della famiglia e l’amore per la pesca. Ma i casi della vita li porteranno a separarsi.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film horror del 1998, di Stephen Norrington, Blade, con WesleySnipes, Stephen Dorff. New York: Frost, capo di una banda di vampiri, vuole dominare la metropoli. Ma dovrà fare i conti con Blade, nato da una madre vampirizzata, e implacabile cacciatore dei seguaci di Dracula.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1999, di Mark Pellington, Arlington Road – L’inganno, con Jeff Bridges. Il professore di storia Michael Faraday, vedovo con un figlio, stringe amicizia con il vicino Oliver Lang. Non sa che l’uomo è un pericoloso terrorista che opera sotto copertura.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film d’animazione del 2007, di AshBrannon, Chris Buck, Surf’s up – I re delle onde. Il pinguino Cody sogna di diventare un campione di surf. Un giorno di colpo il desiderio si avvera: un talent scout lo porta su un’isola tropicale per farlo partecipare a una gara.

I film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1994, di Quentin Tarantino, Pulp fiction, con John Travolta, Samuel L. Jackson, VingRhames. Los Angeles, Stati Uniti. Due rapinatori, due killer, un pugile e la donna di un boss della malavita intersecano i rispettivi destini sotto il segno della violenza.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2019, di TakashiOtsuka, OnePiece:Stampede. La ciurma di Cappello di Paglia parte alla volta della Fiera mondiale del Pirata. I filibustieri di tutto il mondo partecipano al grande evento per trovare il tesoro di Gold Roger.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 1999, di Michael Apted, 007 – Ilmondo non basta, con Pierce Brosnan. Bond viene incaricato dal governo britannico di proteggere Elektra King, figlia di un magnate del petrolio ucciso sul Mar Caspio. La donna è minacciata dal terrorista Renard.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Stefano Lodovichi, In fondo albosco, con Filippo Nigro. Il piccolo Tommaso, scomparso durante una festa, viene trovato cinque anni dopo. Il Dna corrisponde, ma mentre il padre Manuel lo abbraccia felice, la madre non crede sia suo figlio.