Canale 5 propone questa sera, venerdì 14 agosto, la sesta puntata della serie Come sorelle. L’appuntamento è in prima serata alle 21:20.

La puntata avrebbe dovuto andare in onda mercoledì 12 agosto. Ma ha lasciato spazio alla partita di Champions League tra Atalanta e Paris Saint-Germain che ha regalato alla rete il 28,1% di share.

Riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente Cahide e non aveva mai smesso di cercare le sue figlie. Desiderava ardentemente impedire a Cemal di fare loro del male.

Inoltre Cahide aveva incontrato di nuovo Cemal che le aveva svelato tutta la verità sulla scomparsa di Tekin Malik. Si trattava di un omicidio avvenuto proprio per mano delle sue figlie. La reazione di Cahide è naturalmente molto sconvolgente e dolorosa.

Intanto Azra era stata messa alle strette. E così ha dovuto continuare a fingere di essere Cilem. Ricordiamo che la serie è un prodotto made in Turchia che arriva in prima visione televisiva in Italia.

Come sorelle 14 agosto – trama

Finalmente in questa puntata le tre sorelle riusciranno ad incontrare la madre Cahide. Iniziano così ad instaurare con lei un rapporto che inizialmente è basato soltanto sulla conoscenza reciproca. Infatti le tre sorelle sono molto diffidenti nei suoi confronti. Il motivo è da ricercarsi soprattutto nell’oscuro passato che Cahide ha alle spalle.

Cahide intanto ha saputo la verità, o meglio la presunta verità, da Cemal. Ma la donna non crede assolutamente che le sue figlie possano essere colpevoli. A sua volta Cahide dichiara alle sue tre ragazze di non aver assolutamente ucciso il loro padre. Nonostante il ricatto di Cemal.

Intanto nelle tre sorelle Ipek, Deren e la vera Cilem, cominciano a formarsi emozioni molto differenti nei riguardi della loro madre. Cahide viene costantemente interrogata dalle figlie perché vogliono conoscere a tutti i costi la verità sul loro padre.

In questo gioco di equivoci e tradimenti, Cemal gioca la sua ultima carta. E tenta il tutto per tutto per convincere Cahide a sposarlo.

Il finale del sesto episodio di Come sorelle del 14 agosto

Nella parte finale del sesto episodio Sinan ascolta per caso una conversazione tra Ipek e Deren. Scopre così la verità sulla scomparsa di Tekin Malik.

Ma l’ultimo colpo di scena è in mano a Cemal. Per vendicarsi di Cahide che ha confessato alle sue figlie di essere innocente, si reca dalla polizia e rivela il posto dove si trova la macchina di Tekin. Naturalmente le indagini, con questa soffiata, si avvicinano sempre più alla verità.

A questo punto il segreto delle tre sorelle comincia a non essere più un segreto.

Come sorelle – il cast completo

Di seguito il cast della serie Come sorelle e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori