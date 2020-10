Stasera in tv 1 Novembre 2020. Continua la serie L’Allieva 3. E tornano i talk della domenica sera. Riprende il suo posto anche Massimo Giletti al timone di una nuova puntata di Non è L’Arena. Ecco la programmazione completa delle reti generaliste, digitali e satellitari.

Stasera in tv 1 Novembre 2020 programmi Rai 2 e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction L’allieva 3. Anche stasera due episodi. Il primo s’intitola “Due funerali e nessun matrimonio”. La morte di un anziano playboy durante il funerale di un’amica di nonna Amalia e il coinvolgimento di quest’ultima nelle indagini, spingono Alice (Alessandra Mastronardi) e Lara ad affidare Camilla a Cornelia. Intanto Alice ha un’idea per aiutare Giacomo. A seguire, “Parkour”.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Nelle quattro ore di diretta del programma c’è sempre lo spazio per la riflessione affidato a Roberto Saviano, da molti anni al fianco di Fabio Fazio. In questa edizione la presenza del popolare giornalista e scrittore, autore di bestseller internazionali come “Gomorra” e “Zero Zero Zero” è fissa.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Tra i punti di forza del talk show più visto della domenica sera c’è l’occhio sempre attento ai fenomeni mediatici del momento, dal “Grande Fratello Vip” ai social come Instagram e Tik Tok, protagonisti di tutti i programmi condotti da Barbara d’Urso, compresi Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Programmi La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Salgono gli ascolti del talk condotto da Massimo Giletti che nella puntata del 18 ottobre ha segnato il 6.3% di share con 1.700.000 telespettatori.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. La prima prova è la Mystery Box: i concorrenti devono realizzare un piatto usando gli ingredienti contenuti in una scatola. Oggi vi troviamo cocco, canapa, soia, farro e riso. In giuria Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Su Nove, alle 21.25, l’attualità con Nove racconta. La puntata s’intitola, “Cerciello Rega – Morte di un carabiniere”. Il 26 luglio 2019, a Roma, il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega viene ucciso con 11 coltellate. Per la sua morte finiscono in manette due cittadini americani di 19 anni.

Stasera in tv 1 Novembre 2020 I film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Christoffer Boe, Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata, con Fares Fares, Nikolaj Lie Kaas. Carl Morch e Assad devono scoprire l’identità di tre mummie, ritrovate dietro un muro in un vecchio appartamento di Copenaghen.

Su Rai Movie, alle 21.20, il film commedia del 1976, di Steno, Febbre da cavallo, con Gigi Proietti, Enrico Montesano. Le disavventure di tre truffatori da strapazzo con la passione per le scommesse ippiche. Dopo molte delusioni, il trio tenta di truccare una corsa molto importante.

Su Italia 1, alle 21.15, il film fantastico del 2013, di James Mangold, Wolverine – L’immortale, con Hugh Jackman. Logan (Hugh Jackman), che si è ritirato sulle montagne dello Yukon, viene raggiunto dalla mutante Yukio. La ragazza lo convince a recarsi in Giappone per dare l’addio a Yashida, a cui aveva salvato la vita durante la Seconda guerra mondiale. Lì, nei panni di Wolverine, affronterà nuovi nemici.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1990, di Martin Scorsese, Quei bravi ragazzi, con Ray Liotta. Il supertestimone Henry Hill, che vive sotto protezione, racconta le imprese criminali dei suoi ex compari mafiosi newyorkesi. Tra loro anche il gangster James Conway.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2009, di Lone Scherfig, An Education, con Peter Sarsgaard, Carey Mulligan. Nella swinging London, cosmopolita e vivace, la studentessa Jenny s’invaghisce di David, un affascinante trentenne. Peccato che lui nasconda una doppia vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2019, di Nicolas Vanier, Sulle ali dell’avventura, con Louis Vazquez. Christian è uno scienziato specializzato nelle oche selvatiche; suo figlio è un giovane amante dei videogiochi. Si ritroveranno uniti da un progetto: salvare una specie di oche in pericolo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2014, di D. Ayer, Fury, con Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman. Germania, aprile 1945. Il sergente Don Collier, al comando del carro armato Fury, deve compiere con i suoi uomini un’ultima, difficile missione dietro le linee nemiche.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Roar Uthaug, The wave, con Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp. Il geologo Eikfjord si trasferisce con la famiglia a Tafjord, in Norvegia. Quando uno tsunami si abbatte sulla città, l’uomo farà di tutto per portare in salvo i suoi cari.