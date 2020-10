Sabato 31 ottobre, a partire dalle 21.25 in diretta su Canale 5, va in onda l’ottava puntata di Tu si que vales. Lo show è condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara.

Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti hanno il compito di valutare tutte le esibizioni. Invece l’attrice romana Sabrina Ferilli si occupa del gradimento del pubblico. Attualmente Gerry Scotti è in quarantena perchè ha contratto il Covid ed è sotto controllo medico. Ma la puntata che Mediaset sta trasmettendo è stata registrata in precedenza.

Tu si que vales diretta 31 ottobre, prime esibizioni

Nella diretta del 31 ottobre Gerry Scotti convoca Tip & Tap che hanno un esperimento di mostrare al pubblico. Presentandosi con uno specchio, chiedono a Maria di esperimere un desiderio. Ed esce un girasole, fiore preferito della De Filippi.

Il primo ad esibirsi è Le petit monsieur. E’ un comico che ha inventato uno simpatico sketch con una tenda da campeggio. Una volta uscita dal baule non riesce a chiuderla in alcun modo. Ma alla fine le tende diventano tre. Ottiene quattro sì per l’originalità.

Kyle Cragle si esibisce in un numero elegante di danza sulle note di Che vita meravigliosa di Diodato. Lavora come make up e come drag queen. Dalla giuria popolare ha ottenuto il 100% dei consensi. Grazie al voto dei giudici, il giovane va direttamente in finale.



Invece Giovanni Zavalloni porta in scena un lungo monologo in cui racconta di aver incontrato una coppia di gnomi nel bosco. Illustra poi ai giudici il loro rituale d’amore. L’esibizione non convince.

Il prossimo ad esibirsi è El Yiyo con un numero di tip tap mescolato alle musicalità del flamenco. Il ragazzo ha 23 anni e balla da 16 anni. Nel corso della performance aumenta sempre più il numero di passi. Per i giudici è il ballerino più bravo di questo stile, che abbiano mai visto. Conquista quattro sì.

Nella puntata che va in onda nel giorno di Halloween non poteva mancare Nebula.