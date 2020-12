Tv8 propone oggi il film per il piccolo schermo dal titolo La città del Natale. La pellicola è di genere sentimentale, una commedia romantica della durata di un’ora e 30 minuti.

Datata 2018 è una produzione tra Stati Uniti e Canada.

La città del Natale film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Gary Harvey. Protagonisti principali sono Gage McBride e Madison Lane interpretati rispettivamente da Eric Mabius e Jennifer Finnigan. Nel cast anche Chelsea interpretata dall’attrice Taylor Hastings.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Vancouver capoluogo della Columbia Britannica. La produzione è della Hallmark Channel. La pellicola arriva in prima visione mondiale.

Il titolo originale è Welcome to Christmas.

Una curiosità: nel Regno Unito il film è conosciuto anche con il titolo The Trouble with Christmas che tradotto in italiano vuol dire I guai con il Natale.

La città del Natale – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista la giovane ed affascinante Madison Lane, una donna in carriera che è stata incaricata di trovare il luogo giusto per la costruzione di una nuova stazione sciistica.

Intanto nel corso delle sue ricerche si convince che il posto migliore è Mountain Park. Il suo capo però le impone di recarsi in una località che si chiama Christmas. Le spiega che gli sembra il posto migliore per il loro progetto, soprattutto perché la località offre pacchetti turistici molto interessanti. Madison Lane si mette così in viaggio per cercare di arrivare a Christmas e incontrare il sindaco della cittadina. Mentre è in macchina ha un piccolo incidente. Si trova a passare nei dintorni lo sceriffo Gage McBride che offre a Madison un passaggio in città. Fa in modo così che Madison Lane possa arrivare in tempo alla riunione. E si incarica anche di far rimorchiare l’auto, di condurla da un meccanico e ripararla.

Madison rimane affascinata dalla piccola cittadina che sente molto lo spirito del Natale, sentimento invece a lei completamente estraneo. Dopo aver visitato accuratamente il luogo si convince che davvero Christmas potrebbe essere il posto migliore per impiantare la nuova stazione sciistica.

Il finale del film

Quando gli abitanti di Christmas vengono a sapere del progetto di cui è portavoce Madison Lane, si impegnano fino allo spasimo per cercare di inculcare in lei l’amore per il messaggio natalizio, molto sentito in città. Inizialmente Madison è diffidente, successivamente però comincia ad amare tutta la comunità locale e si rende conto che davvero lo spirito del Natale ne pervade ogni angolo.

Inizia così a chiedersi se il resort è davvero l’idea giusta per quel luogo così affascinante e immerso nel culto delle tradizioni natalizie più antiche. Le viene anche il dubbio che sarebbe forse meglio mantenere il fascino antico a cui la comunità è legata. A fare breccia nel suo animo non sarà solo lo spirito del Natale ma anche un nuovo amore.

La città del Natale – il cast completo

Di seguito il cast del film La città del Natale e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori