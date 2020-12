Ascolti Tv martedì 8 dicembre 2020. Scacco per Il Commissario Montalbano costretto ad arretrare al 14.9% dinanzi al dilagare della Champions League e alla Jiventus che ha vinto per tre reti a zero con il Barcellona. Bene Il Collegio su Rai 2. Ridimensionate Le Iene su Italia 1.Nessuno dei tre talk del martedì raggiunge il 5%. Il più penalizzato è diMartedì che scende al 4.3%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 8 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano – Il Gioco degli Specchi si ferma a 3.762.000 spettatori con 14.9%

Su Rai 2 Il Collegio ha coinvolto 2.241.000 spettatori con 9.4%

Su Rai 3 #Cartabianca: 972.000 spettatori con 4%

Su Canale 5 Champions League Barcellona-Juventus: 6.197.000 spettatori con 22.1%

Su Rete 4 Fuori dal Coro: 1.001.000 sintonizzati con 4.9%

Su Italia 1 Le Iene Show ha raggiunto solo 1.397.000 spettatori con 7.2%

Su La 7 DiMartedì ha registrato 1.071.000 persone con 4.3%

Su Tv8 Un Natale con Amore ha coinvolto 652.000 spettatori con 2.4%

Su NOVE Breakdown – La Trappola ha siglato 451.000 spettatori con 1.7%

Ascolti Tv martedì 8 dicembre 2020, la fascia preserale Mantengono gli ascolti di Caduta libera in replica. Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.738.000 con 17.9%. L’Eredità: 5.317.000 con 22.3% Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha raccolto 722.000 persone con 3.2% Su Rai 3 TGR: 3.781.000 con 15.4%. Blob: 1.398.000 con 5.4% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.534.000 con 12.5%. Caduta Libera 3.611.000 con 15.4% Su Rete 4 4 Tempesta D’Amore sigla 899.000 persone con 3.5% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 668.000 spettatori con 3% Su La 7 The Good Wife: 234.000 con 1.2% e 287.000 con 1.2% Su Tv8 Cuochi d’Italia: 338.000 persone con 1.3% Su NOVE Little Big Italy è seguito da 334.000 spettatori con 1.4% Ascolti Tv martedì 8 dicembre 2020, l’access prime time Vince Striscia la notizia in edizione ridotta. Sotto il 2% Tv8 e Nove Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.747.000 spettatori con 16.6%. Su Rai 2 Tg2 Post: 1.311.000 spettatori con 4.6% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.395.000 con 5.2%. Un Posto al Sole: 1.747.000 con 6.2% Su Canale 5 Striscina la Notizina: 4.597.000 spettatori con 16.8% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.176.000 con 4.3% e 1.050.000 con 3.7% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.089.000 spettatori con 3.9% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.674.000 persone con 6% Su Tv8 Guess my Age intrattiene 536.000 persone con 1.9% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 460.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv martedì 8, daytime mattutino

Edizione festiva di E’ sempre mezzogiorno oltre il 14%. Al 3% L’Aria che tira

Su Rai 1 UnoMattina: 1.614.000 con 18.5%. Messa dell’Immacolata 2.285.000 con 20.4%. Angelus: 2.626.000 con 20%. È sempre mezzogiorno 2.468.000 con 14.4%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 266.000 con 3.2%. I Fatti Vostri: 599.000 con 5.1% e 993.000 con 6.6%

Su Rai 3 Agorà ha registrato 470.000 persone con 6.2%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.023.000 con 12.4% e 1.122.000 con 11.5%. Forum: 1.500.000 con 11.3%.

Su Rete 4 La signora in giallo 765.000 persone con 3.9%

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 363.000 persone con 3.1%

Su La 7 L’aria che tira 444.000 con 3.9%. L’aria che tira – Oggi 507.000 con 3.1%

Su Tv8 Un Amore nella Neve: 196.000 con 2.4%

Ascolti Tv martedì 8, day time pomeridiano

Vince Matano che distanza la D’Urso con due punti percentuali di share

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 2.336.000 con 13%. Il Paradiso delle Signore: 2.392.000 con 14.4%. La Vita in Diretta: 2.648.000 con 14.6%

Su Rai 2 Ore 14: 530.000 con 2.8%. Il film tv Appena in tempo per Natale 759.000 con 4.5%

Su Rai 3 Geo 2.075.000 con 11,4%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.027.000 con 11.6% e 2.354.000 con 12.7%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 950.000 persone con 5.1%

Su Italia 1 Big Bang Theory: 798.000 spettatori con 4.8%

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 496.000 persone con 2.9%

Ascolti Tv martedì 8, seconda serata

Voice Anatomy sfiora il 5%

Su Rai 1 Porta a Porta con Luigi Di Maio: 912.000 spettatori con 9.4%

Su Rai 2 Voice Anatomy ha registrato 376.000 persone con 4.7%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte ha registrato 430.000 con 4.9%

Su Canale 5 Argo: 530.000 spettatori con 6.6%

Su Rete 4 Il film Dr. Jeckyll e gentile signora: 154.000 con 3.3%. Il film154.000 con 3.3%.