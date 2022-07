Chi vuole sposare mia mamma? 27 luglio, diretta: Patrizia sceglie di uscire dalla villa con Andrea

Condividi su

Mercoledì 27 luglio, dalle ore 21:30 su TV8, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento di Chi vuole sposare mia mamma?. Le protagoniste della puntata, condotta da Caterina Balivo, sono Patrizia e sua figlia Martina. Le due hanno fatto il loro esordio nell’episodio della scorsa settimana, quando hanno scelto di eliminare Claudio e Christian. Per questo, sono rimasti ancora in gioco 4 pretendenti: Simone, Andrea, Davide e Roberto. Chi sarà lo spasimante prescelto?

Chi vuole sposare mia mamma? 27 luglio, Luca e Davide sono eliminati

Inizia Chi vuole sposare mia mamma? del 27 luglio. Caterina Balivo, in apertura di puntata, informa Patrizia e Martina dell’arrivo di due ulteriori pretendenti. Il primo si chiama Luca, 58enne di Sestri Levante che lavora come operatore antincendio. Il secondo, invece, è il giramondo Davide, 47enne siciliano che ha vissuto per anni in Kenya. Esperienza, questa, che ha in comune con Patrizia. Quest’ultima, però, non sembra particolarmente convinta: “Ha parlato solo lui“. Solo uno dei due può continuare l’esperienza. Mamma e figlia salvano Davide, mentre Luca deve tornare a casa.

Chi vuole sposare mia mamma? del 27 luglio continua con un’altra eliminazione. La scelta è esclusivamente di Martina, chiamata a decidere chi mandare via tra i quattro corteggiatori conosciuti la scorsa settimana. Quest’ultima elimina Davide, a suo dire “troppo possessivo“. Patrizia, ora, può scegliere due corteggiatori con i quali avere un doppio appuntamento: la scelta ricade su Davide e Roberto. Simone e Andrea, invece, devono sottoporsi a una lezione di danza con Martina.

Il doppio appuntamento, la cena e una nuova eliminazione

Chi vuole essere mia mamma? del 27 luglio continua. Roberto e Davide, durante l’appuntamento, devono tenere una lezione di biliardo alla mamma. Quest’ultima, però, è costretta a scegliere uno dei due pretendenti con cui proseguire l’appuntamento. La decisione ricade su Davide. Tra i due sembra esserci già molta complicità.

Pretendenti e la coppia mamma-figlia si ritrovano tutti insieme per la cena. Simone, durante il pasto, si confida con Patrizia, svelando di aver perso da poco il padre. La cena, però, viene presto interrotta da Corrado, che annuncia l’arrivo di una nuova eliminazione. La mamma salva per primo Davide, seguito da Simone e Andrea. Il terzo eliminato di Chi vuole sposare mia mamma? del 27 luglio è Roberto.

Chi vuole sposare mia mamma? 27 luglio, Davide lascia il gioco

Patrizia ha la possibilità di fare un bagno caldo con ciascuno dei tre pretendenti. Il primo è Simone, con il quale ha un incontro piuttosto fisico. Il secondo spasimante a raggiungere la mamma è Davide, che fa capire alla protagonista di voler procedere più lentamente. L’ultimo incontro è con Andrea, che mostra un lato decisamente focoso. Per cercare di schiarirsi meglio le idee, Patrizia e Martina possono spiare i corteggiatori durante un brunch.

Chi vuole sposare mia mamma? del 27 luglio prosegue. Davide, che non sa di essere udito, dimostra scarso interesse per la mamma: “In lei ho notato fretta“. Viene da chiedersi, sinceramente, il motivo per cui il pretendente abbia scelto di partecipare al programma, per di più entrando solamente due giorni prima della scelta finale. È il momento di una nuova eliminazione. Davide, prima di conoscere il verdetto, sceglie spontaneamente di abbandonare la villa. Uno tra Andrea e Simone uscirà insieme a Patrizia e Martina.

Patrizia sceglie Andrea

Chi vuole sposare mia mamma? del 27 luglio continua. La mamma incontra, per l’ultima volta, i concorrenti. Il primo è Simone, con il quale scatta quasi il bacio. Il corteggiatore, poi, deve rispondere alle domande di Martina. Quest’ultima non sembra molto convinta dalle risposte fornite dal pretendente: “Doveva fare di più“. Successivamente Patrizia incontra Andrea, che si mostra molto romantico con la mamma e sincero con Martina. Quest’ultima apprezza.

È il momento della scelta finale. Prima, però, Martina spende delle belle parole per la madre: “Noi abbiamo una storia molto intensa. Mi sei sempre rimasta accanto. Sei la mia certezza nella vita. Meriti di innamorarti. Qualunque sia la tua scelta, io sarò con te“. Patrizia sceglie di uscire dalla villa in compagnia di Andrea. Termina qui Chi vuole sposare mia mamma? del 27 luglio.