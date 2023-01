Propaganda live 20 gennaio, ospiti e reportage

Propaganda live torna questa sera, venerdì 20 gennaio, in prime time alle 21.15 su La7. La conduzione è affidata, come al solito a Diego Bianchi, che riprende il proprio posto nel palinsesto della rete con la prima puntata del 2023. Propaganda live ospite Nando Dalla Chiesa

La prima parte della puntata verte sulla notizia della settimana: l’arresto dopo 30 anni di latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro , effettuato la mattina del 16 gennaio 2023. Il boss si trovava in una clinica palermitana perchè stava effettuando delle cure contro un tumore da cui era stato colpito. A commentare tutti i risvolti di questa notizia, è presente in studio lo scrittore e sociologo Nando dalla Chiesa, fratello di Rita Dalla Chiesa e figlio del generale Carlo Alberto ucciso dalla mafia nel 1982 nell’attentato di via Carini a Palermo. Diego Bianche realizza un lungo colloquio con il suo ospite che dirà la sua opinione su quanto è accaduto e potrebbe accadere in futuro a proposito della mafia.

Ultima generazione

Come al solito, in ogni puntata di Propaganda live, ed anche in quella del 20 gennaio, Diego Bianchi realizza alcuni reportage. Nel primo reportage dell’anno il conduttore e padrone di casa, va ad incontrare Simone Ficicchia, attivista di Ultima Generazione per il quale la Questura di Pavia ha richiesto la sorveglianza speciale. Simone è un attivista ambientale ed ha 20 anni. Tra le azioni che ha svolto in questi mesi ci sono blocchi del traffico e imbrattamento di opere d’arte. Se ne è ampiamente parlato a livello nazionale.

Poi ritorna in studio Valerio Aprea con un suo inedito monologo, mentre non mancherà un nuovo contributo di Andrea Pennacchi, attore, drammaturgo e regista italiano.