Arrivederci professore film Cielo – trama, cast, finale

Condividi su

Andrà in onda da lunedì 20 marzo in prima Tv su Rai Gulp Look at me. Si tratta di un progetto formato da 14 documentari in cui i protagonisti saranno dei giovani ragazzi provenienti da diverse parti del mondo. Ognuno di loro racconterà il viaggio che li porterà verso il raggiungimento dei loro obiettivi.

Look at me su Rai Gulp – I paesi partecipanti

Da lunedì 20 marzo fino al 1° aprile andrà in onda in prima Tv alle 17.40 su Rai Gulp Look at me. Il programma televisivo è composto da 14 documentari da 15 minuti ciascuno, dove i protagonisti saranno dei giovani ragazzi. Una serie di ritratti dove ognuno di loro, spinto dal motto “I can do it!”, ovvero “Posso farcela!”, racconterà il viaggio che li porterà verso la realizzazione dei loro obiettivi personali.

I ragazzi provengono da diverse parti del mondo. Oltre all’Italia infatti, rappresentata da Thomas, parteciperanno al progetto anche Croazia, Germania, Grecia, Giappone, Irlanda, Montenegro, Portogallo, Scozia, Slovacchia e Slovenia.

Attraverso Look at me i telespettatori potranno conoscere storie diverse che partono l’Europa e superando i confini arrivano fino al Giappone. Al centro di ogni documentario ci saranno scelte di vita e soprattutto sogni che i protagonisti cercheranno di raggiungere, accomunati dalla tenacia e dalla voglia di compiere una grande impresa.

I protagonisti e i loro sogni

Thomas è tra i protagonisti di Look at me e rappresenterà l’Italia. Ha 11 anni e abita a Valle Gesso in provincia di Cuneo. Ha un grande amore per gli animali e il suo sogno è quello di partecipare alla transumanza. Si tratta di una tradizione del suo paese e consiste nel portare le mucche verso i pascoli nelle zone di montagna. Non è mai stato in alpeggio e il suo obiettivo sarà quello resistere una settimana senza cellulare né elettricità. Dovrà prima però convincere i suoi genitori.

Tra gli altri protagonisti di Look at me anche Grga della Croazia, che suona il fagotto per le strade della sua città per raccogliere fondi per volare in mongolfiera. E poi Carlotta dal Portogallo fa gare di motociclismo, Chirsty Bella che vuole mantenere la tradizioni scozzese dell’Harris Tweed imparando ad usare il telaio e Hanka che vive in Slovacchia e ha cresciuto un’aquila fin dalla sua infanzia.

La puntata di Look at me girata in Italia è stata realizzata dalla collaborazione tra Rai Kids e la Direzione Produzione TV – Centro di Produzione di Torino e Roma. La regia è di Davide Demichelis.