Sei Sorelle, nel pomeriggio di Rai 1 torna la telenovela spagnola: trama, cast, spoiler finale

A partire da lunedì 8 maggio, dalle ore 16:05 su Rai 1, è prevista la messa in onda delle puntate ancora inedite di Sei Sorelle. La telenovela spagnola è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Sei sorelle 8 maggio, regista e dove è girato

Sei Sorelle, che torna sulla TV di Stato a partire dall’8 maggio, è una produzione originale della TVE in collaborazione con la Bambù Producciones. In Spagna la soap ha esordito su La1 nel 2015 ed è proseguita per due anni, fino al 2017.

Gli ideatori sono Ramon Campos e Gema R. Neira. I registi, invece, sono Miguel Conde, David Ulloa, Imma Torrente, Antonio Hernandez e Jaime Botella. Tanti gli sceneggiatori che hanno collaborato, tra cui Antonio Mercero, Carmen Pompero e i già citati Ramon Campos e Gema R. Neira.

Il titolo è composto da 489 puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. La scorsa estate sono state trasmesse nel daytime di Rai 1 i primi sessantaquattro episodi. A partire dall’8 maggio la TV di Stato propone gli altri, con Sei Sorelle che sostituisce Il Paradiso delle signore fino al prossimo settembre.

Sei Sorelle 8 maggio, la trama

La trama di Sei Sorelle, in onda l’8 maggio, riprende esattamente da dove si era interrotta lo scorso anno. A Madrid, nei primi anni del 1900, le sei figlie di Don Fernando sono rimaste orfane. In poco tempo hanno lavorato sodo per mantenere la loro posizione sociale e mandare avanti la fabbrica.

Nei nuovi episodi, i protagonisti sono ancora in quarantena per l’epidemia di vaiolo. Il numero degli infetti è in continuo aumento e la stessa Francisca è entrata in contatto con la malattia. Diana, che è a capo dell’amministrazione della fabbrica, deve fare i conti con le conseguenze di un furto compiuto da una persona a lei molto cara.

Spoiler finale

Negli appuntamenti di Sei Sorelle in onda dall’8 al 12 maggio, Benjamin può finalmente tornare a casa. Nonostante tutto Diana sceglie di non licenziarlo. Blanca e Donna Dolores, invece, hanno degli scontri: la futura suocera vorrebbe che lei smetta di lavorare e cerca di tenerla lontana da Cristobal. Salvador, infine, si mette in grossi guai finanziari.

Sei Sorelle 8 maggio, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in Sei Sorelle.

Celia Freijeiro : Adela Silv;

: Adela Silv; Maria Castro : Francisca;

: Francisca; Mariona Tena : Blanca;

: Blanca; Marta Larralde : Diana;

: Diana; Candela Serrat : Celia;

: Celia; Carla Diaz : Elisa;

: Elisa; Alex Androver : Salvador;

: Salvador; Joaquin Climent : Benjamin;

: Benjamin; Alex Gadea : Cristobal;

: Cristobal; Kiti Manver: Donna Dolores.