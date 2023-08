Treno di notte per Lisbona film Tv2000 – trama, cast, finale

Condividi su

Tv2000 propone il film dal titolo L’amore che resta. Si tratta di una pellicola di genere drammatico con atmosfere romantiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2011 e la durata è di un’ora e 35 minuti.

L’amore che resta film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Gus Van Sant. Protagonisti principali sono Enoch Brae e Annabel Cotton interpretati rispettivamente da Henry Hopper e Mia Wasikowska. Nel cast anche Ryo Kase nel ruolo di Hiroshi Takahashi.

Le riprese si sono svolte in America, in particolare a Los Angeles e zone limitrofe nel territorio della California.

La produzione è della Columbia Pictures in collaborazione con Imagine Entertainment e 360 Pictures.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

L’amore che resta – trama del film in onda su Tv2000

La vicenda raccontata ha come protagonista Enoch, un giovane rimasto orfano di ambedue i genitori deceduti in un terribile incidente stradale. Il ragazzo non riesce a superare il dolore per la perdita del padre e della madre anche perché è rimasto solo.

L’unico amico sul quale può contare è il fantasma di un ragazzo giapponese che si è tolto la vita durante la Seconda Guerra Mondiale.

Per cercare di attutire il profondo dolore che regna nel suo animo, Enoch decide di recarsi ai funerali di persone a lui sconosciute. Ed è proprio durante una di queste celebrazioni funebri che conosce una ragazza di nome Annabelle.

Da lei Enoch è molto attratto. Inizia così tra i due una amicizia molto stretta ed un legame di profonda simpatia. Questi sentimenti diventano ancora più profondi quando Annabelle gli confessa di avere purtroppo un tumore al cervello.

Spoiler finale

La malattia la porterà molto presto via da questo mondo: infatti le rimangono pochi mesi di vita. A questo punto Enoch decide che farà di tutto per rendere indimenticabili i mesi di vita che rimangono alla ragazza.

Cerca di darle tutto l’amore che non ha mai tirato fuori dal suo animo e che non sapeva neppure di avere. Questa esperienza drammatica cambierà per sempre il modo di affrontare la vita.

L’amore che resta: il cast completo

Di seguito il cast del film L’amore che resta e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Henry Hopper : Enoch Brae

: Enoch Brae Mia Wasikowska : Annabel Cotton

: Annabel Cotton Ryo Kase : Hiroshi Takahashi

: Hiroshi Takahashi Schuyler Fisk : Elizabeth Cotton

: Elizabeth Cotton Lusia Strus : Rachel Cotton

: Rachel Cotton Jane Adams : Mabel

: Mabel Paul Parson : Edward

: Edward Thomas M. Lauderdale : Ministro

: Ministro Christopher D. Harder : Direttore delle pompe funebri

: Direttore delle pompe funebri Morgan Lee : Autista

: Autista Kenneth L. Peterson : Tecnico TAC

: Tecnico TAC William J. Eggleston : Tecnico radiografico

: Tecnico radiografico Chin Han: Dr. Lee